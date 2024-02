‘Alguém será demitido amanhã’: Lutadores reagem à pontuação estranha do juiz, estranho evento principal do UFC Vegas 85

Nassourdine Imavov conquistou uma vitória no sábado que foi memorável em mais de um aspecto.

Na maior parte do tempo, o peso médio francês superou Roman Dolidze em cinco rounds na luta principal do UFC Vegas 85, mas uma falta maluca – e um placar ainda mais maluco no card de um juiz – deixou os lutadores assistindo em casa um pouco confusos. com o que estavam vendo.

No Round 4, Imavov acertou um chute ilegal em Dolidze, situação causada por Dolidze manter uma mão no tatame para manter seu status de castigo e se tornar um alvo inelegível. Imavov perdeu um ponto, uma decisão que levantou alguns questionamentos sobre se a regra estava sendo aplicada corretamente. A discussão foi acirrada quando um juiz marcou a luta por 47-47, o que parecia errado dada a força geral do desempenho de Imavov.

Além da luta principal, os lutadores conversaram sobre o último discurso de vitória pós-luta de Renato Moicano, que abordou uma série de tópicos, incluindo seu pai de 62 anos que recentemente teve outro filho e seu desejo de se tornar membro da equipe SWAT nos EUA.

Nassourdine Imavov derrotou. Roman Dolidze

4 cutucadas nos olhos

2 cabeçadas

e chutar um oponente caído Que hora de estar vivo… – Chris Curtis, o homem de ação (@ Actionman513) 4 de fevereiro de 2024

47-47 ok, ok. Alguém será demitido amanhã… e o juiz 48-46! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 4 de fevereiro de 2024

Erva Dean, o! Ele apenas desempenhou o papel de árbitro, orientador e terapeuta ao mesmo tempo #MMA -Derek Brunson (@DerekBrunson) 4 de fevereiro de 2024

Quais são as regras para um oponente abatido!? Aquela mão não suportava peso. Pelo menos eu pensei que não era -Sam Alvey (@smilensam) 4 de fevereiro de 2024

Eu respeito que Roman vai continuar lutando -Eryk Anders (@erykanders) 4 de fevereiro de 2024

É por isso que nos livramos desta regra todos juntos! -Alan Jouban (@AlanJouban) 4 de fevereiro de 2024

Não sei .. Eu meio que esperava mais de Dolidze vindo para essa luta .. Imavov realmente acabou de encerrar todo o jogo dele Também estava com o escanteio tentando lutar contra Imavov #UFCVegas85 -Megan Anderson (@MeganAnderson) 4 de fevereiro de 2024

Chris Curtis pode ter entrado na cabeça de Imavov durante o intervalo -Terrance McKinney (@twrecks155) 4 de fevereiro de 2024

Renato Moicano derrotou. Drew Dober faz outro discurso selvagem

Uau! Ele tem um novo irmãozinho! Fantástico! Fair play Moiciano Snr hahaha -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 de fevereiro de 2024

Ele estava reclamando de tudo -Terrance McKinney (@twrecks155) 4 de fevereiro de 2024

Este brasileiro tem as melhores entrevistas -Cheyanne Vlismas (@CheyWarPrincess) 4 de fevereiro de 2024

Dinheiro Moicano só vai dar show e ganhar dinheiro esta noite, na melhor das hipóteses com esse grappling pesado! Dana chamando ele de Show Money Moicano agora #UFCvegas86 -Derek Brunson (@DerekBrunson) 4 de fevereiro de 2024

O Moicano não quer absolutamente nada com o Dober em pé agora depois de levar uma surra no início do 1º… e eu não o culpo!! #UFCVegas85 -Megan Anderson (@MeganAnderson) 4 de fevereiro de 2024

O melhor do resto

Randy Brown nocauteia Muslim Salikhov

Randy Brown está começando a encontrar seu ritmo. Eu quero vê-lo em uma grande luta a seguir. Talvez vs vencedor do MVP/Holanda! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 4 de fevereiro de 2024

Rude Boi acabou de limpar com os fundamentos ofensivos esta noite! Que nocaute! -Kenny Florian (@kennyflorian) 4 de fevereiro de 2024

Natália Silva faz um show contra Viviane Araujo

Parabéns Natália Silva — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 4 de fevereiro de 2024

Molly McCann consegue a vitória em sua estreia no peso palha

Molly, uma maldita selvagem, parecia incrível -Terrance McKinney (@twrecks155) 3 de fevereiro de 2024

Carlos Johnson perturba o anteriormente invicto Azat Maksum

Super orgulhoso de @InnerGmma. Eu realmente acho que esse garoto tem as ferramentas para competir com os melhores da sua categoria e ele mostrou isso esta noite. Agora, se ele pudesse me mostrar aquela defesa d’arce que ele usou no primeiro round, seria ótimo.#UFCVegas85 -Michael Chiesa (@MikeMav22) 3 de fevereiro de 2024

Cara, que luta, um cachorro heterossexual, parabéns ao Johnson -Terrance McKinney (@twrecks155) 3 de fevereiro de 2024

Themba Gorimbo marca um nocaute em 32 segundos

Mano!! Fui pegar água e as brigas acabaram?! Final desagradável! #UFCVegas85 -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 3 de fevereiro de 2024