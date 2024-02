Alicia Keys Voice Crack editado fora do programa do intervalo do Super Bowl

Os espectadores do Super Bowl foram rápidos em atacar chaves de Alicia por errar uma nota durante sua apresentação no intervalo com Usher … mas a falha na voz dela já foi corrigida.

Alicia estava um pouco desafinada no domingo quando começou a cantar “If I Ain’t Got You” enquanto tocava piano no palco – algo que as pessoas notaram imediatamente e zombaram dela – embora você não saberia se perdesse o show ao vivo no ar durante o Super Bowl LVIII.

O motivo … o vídeo oficial do Apple Music Super Bowl Halftime Show publicado em YouTube – que está no ar agora – editou claramente o erro menor.

Ouça as comparações entre a performance ao vivo e a versão postada no YT… certamente parece que os editores voltaram e aprimoraram a voz de Alicia. Na verdade, quase não há dúvida de que sim – já que a diferença entre as duas versões é perceptível.

Agora, não se engane… isso não é uma grande “conspiração” envolvendo a National Football League, como alguns sugeriram… é realmente apenas a NFL/Apple Music fazendo um trabalho sólido para Alicia.



nos estúdios TMZ

Muitas pessoas já estão zombando de Alicia nas redes sociais por causa disso, então os figurões que mandam aqui parecem estar jogando um bote salva-vidas para AK. Além disso, você deve imaginar que eles querem colocar o melhor produto disponível na versão oficial que ainda existe… então não é nenhuma surpresa.

Dito isso, todos provavelmente vão se lembrar… AK precisava de um pouco de magia de pós-produção quando tudo estivesse dito e feito. Sem mal, sem falta – ela ainda é uma cantora incrível!