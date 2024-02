Aljamain Sterling ansioso pela estreia com 145: ‘Estou sofrendo há muito, muito tempo’

Depois de anos de severas reduções de peso para o peso galo, Aljamain Sterling finalmente fará sua tão discutida estreia no peso pena contra Calvin Kattar no UFC 300.

E independentemente de como a experiência se desenrola, o ex-campeão recordista do UFC já está decidido em uma coisa: ele nunca mais ganhará 135 libras.

“Só de pensar nisso me dá dor de cabeça e náuseas”, disse Sterling em A hora do MMA. “Tipo, as pessoas me dizem que eu uso bem e não pareço estar sofrendo, ‘Oh, você teve um corte de peso tão bom.’ Eu estou tipo, estou literalmente morrendo por dentro. Eu poderia enfrentar o pôquer o quanto quisesse, porque mentalmente, sempre fui assim. É como se você não demonstrasse fraqueza dessa forma. Você sempre tenta mostrar às pessoas que você é bom, mesmo quando não é.

“Mas eu sei que estou sofrendo há muito, muito tempo. E eu até acho que minhas performances anteriores não foram as melhores de mim por causa disso. Só acho que perco um pouco de mim e deixo um pouco de mim na academia. Em termos cardiovasculares, não tenho a mesma produção de antes. E estou muito animado para ver como será em 45 e ver se consigo voltar a isso – aquele cara que está entre os rounds e é capaz de falar com os fãs e gritar para a multidão, e apenas mostre que estou cheio de energia e pronto para ir.

Sterling, 34, é o campeão peso galo do UFC mais condecorado de todos os tempos. No entanto, apesar de estabelecer recordes do UFC para o maior número de vitórias, a maior sequência de vitórias e o maior número de defesas de título consecutivas na história da divisão, sua estreia na categoria até 145 libras é um longo caminho a percorrer. Depois de refletir publicamente sobre a mudança durante anos, Sterling prometeu finalmente dar o passo – vencer ou perder – após sua última luta contra Sean O’Malley, em parte pelo bem de sua própria saúde e em parte para abrir caminho ao cinturão para seu amigo de longa data e companheiro de equipe Merab Dvalishvili.

Sterling acabou perdendo para O’Malley por nocaute no segundo round no UFC 292, encerrando uma sequência de nove lutas que o viu derrotar Henry Cejudo, TJ Dillashaw, Petr Yan (x2) e Cory Sandhagen, entre outros. Esse revés esmagou qualquer potencial para ele fazer sua estreia até 145 libras em uma luta campeão contra campeão contra Alexander Volkanovski, mas “Funk Master” ainda atraiu um nome significativo para seu confronto em 13 de abril em Las Vegas no UFC 300.

“Eles ofereceram quatro nomes e Kattar foi o mais bem classificado”, disse Sterling.

“Talvez eu seja um idiota por isso. Talvez eu precise seguir o caminho de Drakkar Klose e simplesmente dizer: ‘Dê-me o oponente mais fácil pela maior quantidade de dinheiro’, o caminho de Chael Sonnen, certo? Mas eu quero lutar contra os caras maiores e piores, cara. No final das contas, acho que isso é o que mais importa. Quantos desses caras você realmente conseguiu vencer? Como foram essas lutas? Como foi sua estratégia? Meu conjunto de habilidades versus o conjunto de habilidades dele. Então tem muita coisa envolvida e essa foi a luta que fez mais sentido para mim.

“Ele é o melhor classificado entre os quatro que eles ofereceram, e acho que se eu vencê-lo e vencê-lo… da maneira que acho que sou capaz de fazer, acho que sou o próximo na fila para o título. tomada. Não acho que isso seja algo muito improvável. Você olha para os caras que estão no topo, eles já lutaram pelo cinturão. Se Volkanovski vencer novamente, acho que a porta estará aberta.”

Sterling tem razão porque entra no peso pena em um momento curioso para a categoria. Aos 35 anos, Volkanovski já é o campeão mais velho da história dos penas do UFC e já perdeu duas das últimas três lutas para o campeão dos leves Islam Makhachev, a mais recente das quais terminou com um nocaute brutal na cabeça em outubro. Volkanovski deve defender seu título contra o invicto desafiante Ilia Topuria em 17 de fevereiro no UFC 298, e se vencer, o único candidato viável para ele provavelmente será Movsar Evloev, que recebeu críticas surpreendentes do CEO do UFC, Dana White, após uma vitória recente. sobre Arnold Allen.

Isso poderia abrir a porta para Sterling deslizar para a pole position na escada de 145 libras se passar por Kattar, mas o ex-campeão também não está preocupado em olhar tão longe.

“Estou muito grato por tudo”, disse Sterling. “E só estou querendo ver até onde posso levar essa coisa agora. Atingi todos os meus objetivos. Agora é, quão alto posso ir? Quantas montanhas mais posso escalar e ver o que posso fazer antes de tudo estar dito e feito? Aos 34 anos, tricampeão do UFC, ganhei o dinheiro que ganhei — não quero revelar isso — e consegui sustentar a família e certas coisas em certas posições da vida, e acho que, pelo menos no final das contas, é isso que todos nós esperamos fazer como lutadores. E se alguém odeia isso, é estranho, cara. Eles são apenas pessoas estranhas.

“Então, cada um com o seu, e estou ansioso por isso em 13 de abril. E mal posso esperar, cara. Estou animado porque Calvin é durão, e também estou animado porque gosto de ver o que posso fazer nessa categoria de peso, indo com esses caras que estou indo agora, e ver como me saio. E não serei o cara maior, mas sei que posso ser igualmente forte, e sei que terei que empurrar o tanque de gasolina, e acho que essa será minha arma.

“Mesmo que eu não me torne um campeão, cara, gostaria apenas de estabelecer recordes, estabelecer metas e ganhar o máximo de dinheiro que puder”, acrescentou Sterling. “Porque quando estiver feito, estará feito. Não existe, ‘Eu quero voltar no tempo e talvez eu devesse ter aceitado aquela luta, talvez eu devesse ter jogado os dados, talvez eu devesse ter cancelado aquelas férias e feito isso.’ Eu não quero ter isso. Eu não quero me arrepender. E posso ver que há uma luz no fim do túnel.

“Quando entrei no esporte para o UFC, eu tinha 24 anos. Estou nesta empresa há cerca de 10 anos. E vendo as coisas que fiz ao longo dos anos, cara, literalmente três oponentes não classificados com os quais lutei, todos os outros foram classificados entre os 15 primeiros, os 10 primeiros, os cinco primeiros – acho que ninguém poderia dizer nada sobre quem eu sou como pessoa, como personagem. Mesmo que não seja a melhor luta, são as lutas mais difíceis que posso conseguir. Dito isso, cara, me dê os melhores caras.”