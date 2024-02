Alpinista ativista escala a esfera em Las Vegas

Reproduzir conteúdo de vídeo



X/@News3LV

O Sphere em Las Vegas recebeu um visitante inesperado na quarta-feira… um alpinista ativista escalou a imponente estrutura de 367 pés de altura.

O vídeo do indivíduo andando no topo do mais novo local de concertos da Strip começou a aparecer online logo depois que ele começou… e o alpinista – Maison Des Champs – também postou no Instagram confirmando que foi ele quem fez a ousada escalada.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram/@prolifespiderman

Maison explicou no curto clipe que ele estava escalando para arrecadar dinheiro para uma mulher sem-teto e seu filho ainda não nascido… pedindo a seus 273 mil seguidores que doassem para a causa enquanto estavam na esfera.

Repórteres conversaram com Tim Clementediretor de divulgação dos Sobreviventes do Holocausto do Aborto … que disse ter sido informado de que Des Champs foi detido após sair do topo da Esfera.



Reproduzir conteúdo de vídeo





03/05/22 Instagram/@maison.deschamps

Aliás… esse é meio que o truque da Maison. Ei escalou a Torre Chase em Phoenix durante a semana do Super Bowl no ano passado para protestar contra o aborto e realizou um golpe semelhante no ano anterior em São Francisco.

A polícia teria fechado as ruas da área ao trânsito e aparentemente também deteve membros do grupo ativista de Des Champs.



Reproduzir conteúdo de vídeo



