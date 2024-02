Alyssa Milano dobra a defesa da arrecadação de dinheiro para a equipe do filho

A atriz ainda enfrenta reação negativa tentar arrecadar fundos para a viagem de seu filho pré-adolescente a Cooperstown – algo que ela deixou evidente com algumas capturas de tela de pessoas aparentemente atacando seu filho nas redes sociais, com o garoto tendo que defender a si mesmo e sua mãe.

Ela acrescentou uma longa legenda, escrevendo… “Todos os pais arrecadam dinheiro para as equipes esportivas de seus filhos e muitos deles o fazem por meio do GoFundMe.

AM elaborou dizendo … “Por mais que eu adorasse pagar a toda a equipe e suas famílias por viagens, transporte, hotel, comida e bebida, uniformes, distintivos de troca e todas as coisas que as equipes fazem para esse tipo de viagem —Não posso me dar ao luxo de fazer isso. Talvez algum dia.