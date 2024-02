Andy Reid pode estar pensando em uma extensão em vez de se aposentar após o Super Bowl LVIII

AEnquanto o Kansas City Chiefs se prepara para sua quarta participação no Super Bowl sob a liderança do técnico Andy Reid, surgem especulações sobre o futuro do experiente técnico com o time.

Aos 65 anos, muitos previram que Reid pode considerar a aposentadoria após a campanha desta temporada. No entanto, relatórios recentes sugerem o contrário.

Apesar de ainda ter dois anos restantes em seu contrato atual, fontes indicam que uma extensão de contrato para Reid é mais provável do que a aposentadoria.

Esta notícia surge em meio a discussões sobre Reid’s compensação, com muitos dentro da liga considerando-o significativamente mal pago em comparação com seus colegas treinadores.

Reid considerado um dos melhores treinadores da liga



Segundo relatos, Reid’s salário anual atual de US$ 12 milhões classifica-o relativamente baixo entre os treinadores principais da NFL, apesar de seu impressionante histórico e realizações.

Com outro Super Bowl vitória potencialmente no horizonte, espera-se que Reid buscará um aumento para refletir suas contribuições para o sucesso dos Chiefs.

“Ele não está se aposentando” uma fonte declarou enfaticamente CBS Esportes. “Ele não recebe o que deveria receber. Problema com toda a organização. O pagamento não tem sido o que deveria ser, de cima a baixo.”

Apesar de Reid’s idade, há poucas dúvidas sobre sua eficácia contínua como treinador.

Com uma vasta experiência e um histórico de vitórias que fala por si, Reid continua sendo uma das figuras mais respeitadas do NFL fraternidade de treinamento.

“Ele não expressou isso a ninguém. Não está no radar”, comentou uma fonte sobre rumores de aposentadoria.

De fato, Reid’s a habilidade de treinador só foi reforçada por sua parceria com o astro quarterback Patrick Mahomes, resultando em aparições consistentes nos playoffs e um Super Bowl vitória em 2019 e 2022.

Antes Reid’s Chegada em Cidade de Kansaso Chefes o recorde dos playoffs foi menos que estelar.

No entanto, sob sua orientação, a equipe passou por uma reviravolta dramática, solidificando seu status como um dos treinadores de maior sucesso no mundo. História da NFL.

Com seu currículo de treinador incomparável e o Chefes sucesso contínuo, uma extensão para Reid parece não apenas provável, mas também bem merecido.