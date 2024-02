Durando um pré-Super Bowl coletiva de imprensa, o técnico do Kansas City Chiefs, Andy Reid, se viu respondendo a uma pergunta totalmente bizarra.

O treinador ficou rindo quando solicitado a comentar sobre a narrativa que ligava o relacionamento de Taylor Swift com Chefes jogador Travis Kelce à candidatura à reeleição do presidente Joe Biden.

O técnico do Chiefs, Andy Reid, respondeu concisamente à teoria da conspiração de Taylor Swift.

Reid mostrou classe em meio a perguntas absurdas

Um membro da mídia de Alemanha levantaram as sobrancelhas quando fizeram a pergunta estranha para Reid durante Terças feiras conferência de imprensa em Las Vegas.

Reid’s a reação, caracterizada por uma combinação de diversão e incredulidade, arrancou risadas dos repórteres reunidos.

Respondendo com compostura característica, Reid gracejou, “Isso está fora do meu alcance”, antes de elaborar: “É muito parecido comigo falando alemão. Mas ouça, agradeço a pergunta. Ela tem sido ótima e tivemos uma boa visita com o presidente Biden no ano passado. Isso é tudo. Eu posso ir.”

Os fãs recorreram às redes sociais para elogiar Reid pela sua resposta digna ao absurdo da situação.

Um X usuário o elogiou como “respeitoso e honesto”, enquanto outro elogiou seu comportamento inabalável diante da inesperada linha de questionamento.

Reid’s mandato com o Chefes foi marcado pelo sucesso, com duas vitórias no Super Bowl e um legado de excelência que posicionou Cidade de Kansas como um candidato perene.

Apesar da distração do Swift-Biden teoria da conspiração, Reid continua focado em levar seu time à vitória nos próximos Super Bowl.

Enquanto isso, a relação entre Travis Kelce e Taylor Swift atraiu atenção significativa ao longo da temporada.

As aparições públicas do casal juntos, incluindo sua estreia em campo após o Jogo do campeonato AFCalimentaram especulações sobre o envolvimento potencial de Swift na arena política.

Enquanto Swift Planos para Domingo do Super Bowl permanecem incertos, os relatórios sugerem que O presidente Biden assessores estão esperançosos com seu endosso nas próximas eleições.

No entanto, Rápido ainda não declarou publicamente seu apoio a qualquer candidato.