Angel Reese e seus fãs elogiam a surpresa brega do Dia dos Namorados de seu namorado, apesar das críticas de criatividade

Anjo Reese parece ter o relacionamento perfeito com namorado Cam’Ron Fletcher.

O Estado da Flórida jogador de basquete, que ainda usa muletas após uma cirurgia no joelho, ligou para Reese no FaceTime com uma surpresa exagerada para o Dia dos Namorados que o destaque da LSU não pôde deixar de compartilhar nas redes sociais, apesar da falta de criatividade.

Fletcher apareceu em vídeo na frente de um cenário caseiro para seu proposta extravagante de dia dos namorados. Ele se levantou, com a ajuda de muletassobre um fundo de corações, pétalas de rosa e balões, segurando flores e um cartão rosa enorme que perguntava: “Você será meu namorado?”

“Longa distância é o pior, mas ele esteve em Nova York, acabou de fazer uma cirurgia e fez isso”, escreveu Reese em seu Instagram. História do Instagram com uma série de emojis. “Eu te amo um milhão de vezes.”

Fãs elogiam o namorado “perfeito” de Reese

A dedicação de Cam, que Angel nunca teve vergonha de compartilhar nas redes sociais, atraiu a adoração quase universal de seus milhões de seguidores.

“Ele é um namorado tão fofo, vocês são um casal favorito de basquete tão fofo”, leu o comentário principal em TikTokcom mais de 1.400 curtidas.

“Esse homem está tão apaixonado por você”, disse outro comentário com mais de 300 curtidas.

“Se ele quisesse, ele faria isso, senhoras”, disse um fã sobre a dedicação de Fletcher, ironicamente ao lado de um comentário de um fã ofendido que disse: “Agora minha garota vai me mandar isso”.

A aprovação da base de fãs de Reese é importante, mas Fletcher também ganhou o respeito da mulher mais importante de tudo.

“Você se saiu muito bem, filho!” sua mãe comentou no vídeo, ao qual Angel respondeu: “obrigado por dar à luz o melhor amante louco de todos os tempos!”