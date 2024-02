Angel Reese revela sua transformação impressionante com seu novo visual ousado

A estrela do basquete da LSU, Angel Reese, surpreendeu os fãs com um novo visual ousado. Reese chama a atenção do público com seu domínio em quadra pelos Tigres, mas também se destaca por suas escolhas de moda.

Angel compartilhou a transformação de seu novo visual ousado em suas histórias do Instagram. O clipe mostra parte do processo de tingir o cabelo.

O poder de Angel Reese fora da quadra

Reese está constantemente em movimento, não apenas na quadra, o atleta universitário é avaliado em NIL por US$ 1,7 milhão graças às suas impressionantes habilidades no basquete que a levaram a ter inúmeras parcerias com diversas marcas como embaixador e influenciador.

Angel Reese apareceu recentemente na quarta capa da revista Women’s Health, onde se transformou de Bayou Barbie em deusa do basquete e compartilhou um vídeo dos bastidores da sessão de fotos em suas redes sociais.

Aparentemente, Reese ganhou mais do que a maioria dos atletas da WNBA antes mesmo de se tornar profissional. Em maio de 2023, ela se gabou no Twitter de seu novo carro de luxo, um Mercedes Benz.

A carreira universitária de Reese começou na St. Francis Academy em Baltimoreonde liderou o time da escola a três campeonatos e dois títulos de conferências, com média de 18 pontos e 20 rebotes.

O talento e a determinação de Reese já fizeram dela uma jogadora de destaque no mundo do basquete, e está claro que ela tem um futuro brilhante pela frente. À medida que sua carreira continua a florescer, será emocionante ver o que ela realizará a seguir.