Antevisão do jogo do UFC Vegas 86: Será que Joe Pyfer se tornará um verdadeiro candidato aos pesos médios?

Mais um fim de semana, mais um card APEX com o retorno do UFC no sábado para UFC Vegas 86. No evento principal, Joe Pyfer finalmente tem a chance de entrar no top 15 dos pesos médios, enquanto Jack Hermansson faz o possível para manter seu lugar perene no ranking, rejeitando outro novato. Também tem mais três lutas de pesos médios no sábado, além de uma série de outras lutas, então vamos ao que interessa.

Apostas Diretas

Brad Tavares +200

Aqui está o problema de Brad Tavares: ele não é ruim! Tavares é um dos pesos médios de todos os tempos. Apenas um cara que é sólido em todos os lugares, impressionante em nenhum lugar, mas ele vai ficar por aqui e verificar fraudes em todos os novatos na esperança de entrar no top 15. E embora eu pessoalmente adore assistir Gregory Rodrigues e seu tipo de defesa questionável , lutando estrategicamente mal, ele também é o tipo de cara que é parado por um Tavares. Rodrigues é um grappler superior, mas provavelmente não consegue derrubar e pode nem tentar. Ele bate forte, mas Tavares é mais limpo e durável. Existe um mundo onde o Tavares corta as pernas e o Rodrigues dá um gás forte, então esse é um ótimo preço.

Rodolfo Vieira -115

Estou realmente me contradizendo com este. Na luta acima, estou eliminando o grappler de elite com cardio questionável em favor do porteiro sólido. Neste, estou apostando no grappler, mas por um motivo muito específico: Armen Petrosyan não é bom. Agora, ele não é ruim, mas não é nenhum Brad Tavares, principalmente no que diz respeito ao wrestling. Petrosyan não é um bom lutador defensivo e Vieira não vai se apaixonar pelas mãos como o “Robocop”, o que significa que vai para o chão.

Quando chegar lá, me chame de louco, mas vou competir com o inúmeras vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu para conseguir a vitória.

Apostas Prop

Joe Pyfer vencerá por KO/TKO/DQ +100

Estou um pouco apreensivo com isso, porque apesar de todo o hype por trás dele, Pyfer ainda está bastante cru. Extremamente poderoso e bate como um martelo, mas há muito refinamento técnico a ser feito. Acrescente a isso, nunca vimos seu cardio testado, e essa luta dura cinco rounds. O estilo dele não parece ser bom à medida que a luta se arrasta e tenho dúvidas. Dito isto, às vezes você tem que pegar a onda.

Hermansson tem sido a base dessa divisão pelo que parece uma eternidade, mas isso significa que o Pai Tempo está alcançando-o, e espero que Pyfer também o faça. Mas, em vez de atacar Joe diretamente, aceite este suporte, já que oito das 12 vitórias na carreira de Pyfer foram por nocaute e Hermansson foi congelado 3 vezes, incluindo sua luta mais recente contra Roman Dolidze.

Dan Ige Para vencer por decisão +165

Falando em itens básicos da divisão, Dan Ige viveu no top-15 dos penas nos últimos cinco anos, e não vejo razão para que isso mude depois deste fim de semana. Andre Fili é um lutador divertido, mas que tem um teto bem definido, e Ige está simplesmente acima disso.

Além disso, a luta está bem alinhada para Ige. Ige basicamente só perde para lutadores que irão derrubá-lo e controlá-lo repetidamente (ele cedeu 14 quedas para Bryce Mitchell e Movsar Evloev combinados). Embora Fili saiba lutar, esse não é o jogo dele. Isso será disputado em grande parte em pé, onde Ige tem um pouco mais de habilidade, um pouco mais de pop e uma defesa muito melhor. A banda de rodagem (ou a crescente falta dela) dos pneus de Fili me dá uma pausa, mas ainda gosto mais disso do que do suco de uma aposta direta.

Parlay da semana

Bolaji Oki -198 + Carlos Prates -258

Seu semanal Série de concorrentes especial. Tanto Oki quanto Prates estão fazendo sua estreia no UFC na temporada mais recente do programa feeder e, em meu artigo sobre a temporada, marquei os dois como “Jogadores Rotacionais Três e D”. Basicamente, caras que podem contribuir divertidamente para os shows do UFC, mas que não têm vantagem para emergir como candidatos. Então, o que mais devo fazer em uma situação como essa? Tenho que amarrá-los para uma negociação!

Não é nada ideal que a Oki tenha um substituto de última hora? Claro. Mas isso não pode ser evitado por enquanto, e Prates, pelo menos, é altamente provável que apareça contra o menos durável Trevin Giles.

Aposte essas duas apostas juntas para +108 probabilidades.

Long Shot da semana

Ihor Potieria Para ganhar por envio +1100

Estou realmente chegando com este. Potieria não é bom, mas Robert Bryczek também não. Potieria também está intervindo em cima da hora, mas, novamente, ele não é bom, então isso não faz muita diferença. Ele também está fazendo sua estreia até 185 libras, e isso pode funcionar a seu favor, já que ele pode ser um pouco mais durável competindo no peso médio em vez de 205. Porém, principalmente, isso é uma proteção emocional.

Ainda não vou perdoar o UFC por ter mandado o Shogun para fora, para o Potieria conseguir a vitória. Mas se Potieria perder a quarta no UFC e for cortado, então tudo foi em vão. Pelo menos se ele fizer algo de si mesmo, a morte (figurativa) de Shogun não terá sido em vão. E como ele tem sete finalizações na carreira – e novamente, Bryczek também não é bom – vou tentar.

Embrulhar

Semana Uo-and-down da última vez. Molly McCann atropelar Diana Belbita daquele jeito não era o que eu esperava. Vamos para o próximo.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

