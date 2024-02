Antonela Roccuzzo aproveita ausência de Leo Messi para sair com amigos e exibir nova tatuagem

Colá Lionel Messi está longe de casa, Antonela Roccuzzo passa tempo com seus amigos. A estrela argentina está atualmente em turnê de pré-temporada com Inter Miamideixando esposa e filhos em Miami.

Durante sua ausência, Antonela aproveitou a companhia dos amigos Sofia Balbi, Elena Galera e Romarey Venturaesposas de jogadores do Inter Miami e ex-estrelas do Barcelona Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Albarespectivamente.

Guarda-costas de Messi conta piadas com Luis Suárez, criando uma amizade improvável

Antonela recentemente compartilhou em sua conta do Instagram uma foto dela e de seus amigos jantando no luxuoso restaurante italiano Casa Tua em Miami Beach, onde lhes foi oferecido um menu especial.

O forte vínculo criado durante a passagem pelo Barcelona é evidente, com os jogadores e suas esposas mantendo amizades estreitas.

Uma nova tatuagem de Antonela?

Enquanto isso, Roccuzzo compartilhou uma promoção em suas histórias do Instagram para uma nova loção corporal, mostrando-a aplicando-a no post. Os observadores notaram uma tatuagem nunca antes vista na parte inferior do tornozelo, indicando que pode ser uma adição recente.