Antonio Pierce odeia os Chiefs e está orgulhoso de que os Raiders sejam o último time a vencê-los

TeleInvasores de Las Vegas é o último time a vencer a defesa consecutiva Super Bowl campeões, o Chefes de Kansas Citye treinador principal Antonio Pierce está muito orgulhoso desse fato.

Pierce, 45 anos, apareceu recentemente no podcast de seu jogador, Max Crosbye se gabou de como os Chiefs não perderam um jogo desde que os derrotaram no passado dia de Natal. Algumas equipes comemoram Super Bowls, outras se contentam em derrotar o campeão em um jogo sem sentido da temporada regular.

Patrick Mahomes, do Chiefs, extremamente emocionado após derrota para os Raiders

Ok, não foi tão sem sentido. Na verdade, o quarterback do Chiefs Patrick Mahomes estava com os olhos marejados na linha lateral após a derrota em casa no Arrowhead Stadium.

Mahomes, 28 anos, conseguiu fechar o círculo depois de vencer seu terceiro ringue no Super Bowl em Las Vegas, no Allegiant Stadium, casa dos Raiders, onde permanece invicto.

Antonio Pierce pode fazer isso de novo?

Os Raiders foram tecnicamente eliminados da disputa dos playoffs quando derrotaram os Chiefs no Natal, então Pierce estava apenas treinando para manter seu emprego.

Ele ainda era o técnico interino dos Raiders quando eles venceram Kansas City. A questão agora é: Pierce conseguirá fazer isso de novo?

Pierce é um treinador simpático entre os seus jogadores, mas a propriedade quer resultados. Atualmente, ele está fazendo todo o possível para recrutar um quarterback com quem está muito familiarizado.