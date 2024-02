Apelação de policiais de Tiffany Haddish em caso de DUI em LA e acordo com direção imprudente

A comediante compareceu ao tribunal na quinta-feira em Los Angeles, onde ela e os promotores chegaram a um acordo sobre as acusações contra ela. Fontes com conhecimento direto nos dizem que Tiff fez um acordo judicial bastante sólido… as duas acusações de contravenção por DUI contra ela foram retiradas.

No caso de Bev Hills, porém… o advogado dela, Alex Spirodiga-nos: “A Sra. Haddish concordou com uma simples violação do código do veículo – não dirigir sob influência de álcool, o que foi rejeitado – e espera que isso fique para trás.”