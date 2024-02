Apostas do Super Bowl para os Swifties: Taylor Swift chorará se os Chiefs perderem para os 49ers?

Sas mulheres ficarão grudadas em seus aparelhos de televisão no domingo, na esperança de ter um vislumbre de Taylor Swift e podem até apostar em vários adereços, como se ela chorará ou não caso o Chefes de Kansas City perder o Super Bowl para o São Francisco 49ers.

RELACIONADO:

Swift, 34, está namorando o tight end do Chiefs Travis Kelce e terá que viajar pelo mundo, de Tóquio a Las Vegas, para o Super Bowl. As apostas esportivas online têm vários adereços envolvendo a popstar.

Travis Kelce se recusa a dizer a letra de Taylor Swift Karma e fica estranho

Entre as centenas de prop bets envolvendo Swift, algumas das mais populares incluem a cor do batom com vermelho em -1500 e qualquer outra cor em +600.

Há também uma estimativa de quanto tempo a transmissão levará para mostrar Swift. Mais de 7,5 minutos está em +150 e abaixo de -200.

Outras apostas prop de Taylor Swift

Outras apostas do Swift incluem abraços Donna Kelce em -120, pronunciando um palavrão em +300 e se Travis fizer um coração para Taylor.

A política não ficará para trás. Uma prop bet tem Donald Trump mencionando Swift no Truth Social em +500 e outro questionando se ela endossará Joe Biden depois do jogo.

Talvez a melhor aposta, no entanto, seja se Swift chorará caso os Chiefs percam, o que sim é em +600 e não em -1500.