Apresentador da BBC considerado homofóbico por perguntar a Andrew Scott sobre ‘Saltburn’

Correspondente de entretenimento da BBC Colin Paterson achei legal perguntar a Andrew – que é gay – sua reação à sequência de dança nua de Barry em “Saltburn” – e você pode ver a reação desconfortável de AS no clipe, que é digno de arrepio, para dizer o mínimo.

A entrevista de CP com AS deixou as pessoas furiosas online, com uma pessoa escrevendo no X: “Isso é francamente nojento. Andrew Scott está lá para apoiar seu filme com múltiplas indicações e é ISSO que você pergunta? Então, quando ele parece visivelmente desconfortável, o cara continuou. Verdadeiramente horrível. #BAFTAs.”