Arianne Zucker processa produtores de ‘Days Of Our Lives’ e alega assédio sexual

Arianne Zucker – estrela do programa de sucesso “Days of Our Lives” – está processando a produtora da lendária novela… TMZ descobriu.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ… Arianne está processando Corday Production Inc., seu produtor executivo Ken Corday, e ex-produtor executivo do programa Albert Alarr alegando que Albert assediou sexualmente ela e outras funcionárias do programa.

Zucker diz que foi submetida a toques sexuais não consensuais e comentários de assédio sexual durante o emprego de Alarr – alegando que Alarr frequentemente a puxava para perto de seu peito e fazia gemidos sexuais ao fazê-lo.

Outras vezes, Zucker diz que Alarr fazia comentários sexualmente sugestivos durante as filmagens, como supostamente dizer a seus colegas de elenco filmando cenas de sexo com ela que “adoraria trocar de posição” com eles, e Arianne diz que ele deixou claro que gostava de cenas de sexo agressivas.

Além disso, Zucker diz que seu comportamento era bem conhecido por outros produtores… alegando que várias mulheres foram para a Corday Production Inc. ao longo dos anos, mas a empresa supostamente não fez nada.

Arianne diz que finalmente contatou o coprodutor do programa, a Sony, e se encontrou com o departamento de RH. Ela diz que se reuniu várias vezes com o departamento entre março de 2023 e junho de 2023… durante as quais ela afirma que Alarr foi autorizado a continuar trabalhando no programa – o que Zucker diz que a fez se sentir “violada e intimidada”.

Alarr foi posteriormente demitido em agosto, no que Zucker afirma ter sido uma medida para “salvar a face” assim que as acusações contra Alarr se tornaram públicas.

Então, em outubro, Arianne disse que seu contrato estava acabando e ela tentou negociar com a Corday Productions… que ela disse ter feito uma oferta do tipo “pegar ou largar” e não negociaria de “boa fé”. Ela diz que seu antigo contrato expirou no mês passado, o que, segundo ela, basicamente significou sua demissão do emprego.

Ela está processando por assédio, discriminação, retaliação, contratação e supervisão negligentes e demissão injusta, entre outras reivindicações… ela está buscando indenização por danos não especificados.



