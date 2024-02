Arnold Allen aborda a controvérsia do joelho ilegal contra Movsar Evloev: ‘É tão frustrante’

Arnold Allen não está entusiasmado com a forma como sua luta contra Movsar Evloev aconteceu.

Em janeiro, a luta de Allen com Evloev no UFC 297 foi cercada de polêmica. No terceiro assalto, ele acertou uma série de joelhadas na cabeça de Evloev enquanto Evloev colocava as pontas dos dedos na tela. Embora esses golpes fossem considerados legais em algumas outras jurisdições, no Canadá, Evloev foi considerado um lutador abatido e, portanto, o árbitro Marc Goddard interveio. Isso permitiu que Evloev reiniciasse e fosse examinado pelo médico antes de retomar a ação. Evloev venceu por decisão unânime e Allen agora se encontra na primeira seqüência de derrotas de sua carreira.

Falando com Ariel Helwani na segunda-feira A hora do MMA, Allen abordou a polêmica e deu sua perspectiva sobre o que aconteceu na jaula naquela noite.

“Ser árbitro deve ser um trabalho ingrato porque você toma a decisão certa, ninguém diz um bom trabalho”, disse Allen. “Você toma a decisão errada, todo mundo diz que é um péssimo trabalho. Então eu entendo que talvez haja uma linha confusa com essa regra, ela não é unânime em todos os lugares. É o que é. Talvez do ponto de vista dele, as regras sejam o que são no estado.

“Mas eu vi isso em câmera lenta e estava tentando tirá-lo da tela todas as vezes para torná-lo o mais legal possível. Eu pensei que era legal dar uma joelhada nele com as pontas dos dedos na tela, mas pensei, ‘Tudo bem, vou puxá-lo para cima e dar uma joelhada forte enquanto o levanto.’ Eu vi os slo-mos, a mão dele está sempre levantada. Mas, naquele momento, é difícil ver o que está acontecendo e tomar essa decisão. …

“Só precisa ser algo sólido em todos os lugares. É tão frustrante. Você não teria isso no futebol, onde você vai jogar no Brasil e eles jogam com regras diferentes. O jogo é o mesmo onde quer que joguem.”

Arnold não acredita que a diferença nas regras dos lutadores no Canadá tenha ficado clara para ele antes da luta, embora ele admita que simplesmente poderia ter perdido a instrução com todas as outras atividades pré-luta acontecendo.

“Antes da luta fica tudo meio confuso”, disse Allen. “Você tem adrenalina, apreensão e tudo mais. Mas acho que não. Tenho quase certeza de que perguntei algo sobre isso e me disseram que tudo estava normal. Mas talvez seja apenas a minha lembrança disso. Estou na zona meio trancado. Mas na minha cabeça, tudo estava normal.

Após a luta, o diretor da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, Andy Foster, apresentou uma proposta à Associação de Comissões de Boxe para uma nova regra para lutadores no solo. A regra removeria a linguagem vaga ao redor das pontas dos dedos e, em vez disso, faria com que os lutadores caíssem apenas quando uma parte do corpo que não fosse mãos e pés estivesse na tela.

Para Allen, a perda ainda é uma pílula difícil de engolir. Ele sentiu que a maré estava mudando antes de Goddard intervir, mas está fazendo o possível para fazer as pazes com isso.

“É bom dizer isso, mas senti que estava chegando ao fim”, disse Allen. “Isso me faz parecer um péssimo perdedor ao dizer isso, então não quero ficar tipo, ‘Oh, eu teria terminado.’ Mas qualquer lutador, qualquer pessoa no esporte sabe, quando você está em uma luta e acerta alguém com um chute, ou sente uma finalização chegando, você pode sentir: ‘É isso. Ele está ferido. Estou chegando perto disso. Mas jogo limpo para ele. Ele não brincou, ele não agiu. O médico entrou e deu uma olhada e não reclamou. Ele voltou imediatamente ao assunto. Então, todo respeito a ele nisso. …

“Definitivamente é uma merda. É um grande chute na bola. Mas faz parte do jogo. É um esporte cruel. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não obter o resultado. Ele é um concorrente de topo. Nunca seria uma tarefa fácil quando a aceitássemos.”

Allen, 30 anos, não quer esperar muito antes de aceitar sua próxima tarefa. Agora na primeira seqüência de derrotas de sua carreira, ele espera retornar ao octógono neste verão para o suposto retorno do UFC à Inglaterra, para que possa voltar ao caminho das vitórias em casa.

“Talvez no verão”, disse Allen. “Tenho alguns ferimentos antigos que preciso consertar. Foi um acampamento longo. Então o verão seria bom. Alguém me disse algo sobre julho [for the return to England]. Julho seria legal. Preciso consultar um médico esta semana para tratar de algumas coisas, mas espero que nada de maluco. Não deveria ser nada maluco.”