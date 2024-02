Arnold Schwarzenegger afirma que ‘Predador’ não teria sido possível sem Carl Weathers

Tele tem notícias de Carl WeathersO falecimento tocou muitas pessoas, e aqueles que trabalharam com ele ao longo dos anos postaram mensagens lembrando a falecida estrela, incluindo um de seus amigos mais próximos, Arnold Schwarzenegger.

O ex-governador da Califórnia afirmou via X que filmar The Predator sem Weathers teria sido impossível: “Carl Weathers sempre será uma lenda. Um atleta extraordinário, um ator fantástico e uma ótima pessoa, não poderíamos ter feito Predator sem ele. E certamente não teríamos nos divertido tanto fazendo isso.

Arnold Schwarzenegger postou sua mensagem no X

“Cada minuto com ele – dentro e fora do set – era pura alegria. Ele era o tipo de amigo que incentiva você a dar o seu melhor apenas para acompanhá-lo”, acrescentou. “Sentirei falta dele e meus pensamentos estão com sua família.” Ele concluiu.

O predador foi o filme de ação e ficção científica que deu origem a toda uma franquia do guerreiro alienígena que viajou pelo universo em busca de adversários legítimos.

Na primeira parcela da franquia Arnold e Carl jogou um grupo de Comandos que encontrou o alienígena enquanto atravessava a selva.

Weather’s deu uma entrevista à People sobre a experiência de trabalhar com Arnold Schwarzenegger em 1987. “Sabe, há uma grande frase: o que acontece em Vegas fica em Vegas. O que aconteceu durante o Predator permanece no Predator“, ele brincou, acrescentando:”Mas sim, tudo é verdade. Havia casas noturnas. Éramos um bando de jovens. Estávamos todos à nossa maneira tentando superar uns aos outrosR.”

“É claro que, com o treinamento, Arnold tinha uma academia inteira lá, então íamos para a academia malhar para ficarmos todos inchados antes das cenas”, elaborou Weathers. “Ninguém queria parecer mais fraco do que o outro cara. Então, você sabe, era uma competição constante; competição na frente das câmeras, competição atrás das câmeras, competição à noite.

Weathers morreu “Pacificamente em seu sono“de acordo com informações de sua família

Sua família compartilhou uma declaração com muitos meios de comunicação que dizia “Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária através de suas contribuições para o cinema televisão nas artes e nos esportes, ele deixou uma marca indelével e é reconhecido mundialmente e através de gerações. Ele era um querido irmão, pai, avô, parceiro e amigo.”