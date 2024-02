Artistas do intervalo do Super Bowl: Quais artistas estiveram em mais de um show do intervalo?

Tele Show do intervalo do Super Bowl é um dos pontos decisivos na carreira de um músico, com muitos artistas se apresentando para milhares de pessoas no estádio e milhões em todo o mundo, mas quem fez isso mais?

Grávida, Rihanna apresenta desempenho incrível no intervalo do Super Bowl

RELACIONADO:

Apresentações anteriores, incluindo artistas icônicos como Beyoncé, Madonna e Prince e para 2024, Usher será o artista que subirá ao palco no Estádio Allegiant para impressionar os fãs com seu talento lírico.

O próprio intervalo tornou-se um acontecimento cultural, chamando a atenção não só para o jogo de futebol, mas também para o desempenho do intervalo, que é falado e analisado muito depois do final do jogo.

“É uma honra para toda a vida”, disse Usher no momento do anúncio. “Para finalmente tirar um desempenho do Super Bowl da minha lista de desejos.

“Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes.”

Será a primeira vez em sua vida que Usher se apresentará no show como atração principal, mas ele já experimentou o evento no Super Bowl XLV em 2011, quando foi convidado do Black Eyed Peas.

Ele se apresentou no Arlington Stadium, no Texas, casa do Dallas Cowboys. O jogo foi vencido pelo Green Bay Packers que derrotou o Pittsburgh Steelers 31-25.

Quem mais fez o show do intervalo?

O artista que mais vezes se apresentou no show do intervalo do Super Bowl é Glória Estefan. Ela se apresentou no show do intervalo em três ocasiões: em 1992, 1995 e 1999.

Outros artistas notáveis ​​que se apresentaram várias vezes incluem Justin Timberlake, Nelly e Bruno Marscada um tendo realizado duas vezes.

Usher seguirá os passos de Rihannaque se apresentou pela primeira vez em 2022 após rejeitar anteriormente o NFL Em solidariedade com Colin Kaepernick.