As apostas do Super Bowl feitas em Travis Kelce ‘no máximo’ devido a Taylor Swift e Swifties

Super Bowl LVIII está ao virar da esquina, com o Kansas City Chiefs enfrentando o San Francisco 49ers em uma revanche de Super Bowl LV. Pela primeira vez, o Big Game será realizado em Las Vegas, no Allegiant Stadiumapenas confirmando que NFL e esportes em geral receberam as apostas de braços abertos.

Dupla de Andy Reid, animado com o ‘presente de Taylor Swift’ e já tem seu MVP do Super Bowl LVIIITRISTAN AFSHAR

O Super Bowl deste ano tem o ingrediente extra de potencialmente ter Taylor Swift nas arquibancadasQuem se apresentará no Japão na noite anterior e pode chegar bem a tempo de ver o namorado, Travis Kelce, jogar. A mera presença de Swift irá potencialmente aumentar as classificações do jogo a níveis sem precedentes.

No mercado de apostas já vemos a marca de Swift. A CEO da FanDuel, Amy Howe, disse na CNBC que o número de apostas feitas em Travis Kelce mais que dobrou desde que o cantor apareceu na NFL, e neste Super Bowl não é diferente, principalmente por causa dos Swifties que estão inundando o site fazendo apostas no tight fim.

Ele é o mais popular para o primeiro touchdown do jogo. Mais popular para MVP. O que estamos vendo são muitas mulheres descendo para a plataforma. Amy Howe

Kelce e Swift: uma parceria de sucesso

O sucesso fora de campo de Kelce coincidiu com suas conquistas dentro de campo, já que ele foi selecionado para o Pro Bowl pela nona temporada consecutiva. Com uma notável temporada de 93 recepções, 984 jardas e cinco touchdowns, Kelce tem sido um jogador-chave para os Chiefs. Seu desempenho será crucial quando os Chiefs enfrentarem o San Francisco 49ers no Super Bowl 2024, almejando o segundo campeonato consecutivo e o terceiro título em cinco temporadas.

Um dos aspectos mais intrigantes da personalidade fora de campo de Kelce é seu relacionamento com Taylor Swift. Apesar da agenda lotada de Swift, ela tem sido uma presença constante nos jogos dos Chiefs e deve comparecer ao Super Bowl. Kelce elogiou Swift, dizendo: “Ela é inacreditável, ela mesma está reescrevendo os livros de história. Eu disse a ela que terei que cumprir minha parte no trato e trazer algum hardware para casa também.”