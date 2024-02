As calúnias raciais e étnicas do comediante Shane Gillis ressurgem antes de apresentar o ‘SNL’

Comediante Em Shane Gill está de volta ao microscópio – com ‘SNL’ anunciando que ele será o apresentador, isso lembra algumas pessoas dos epítetos raciais que ele usava em seus dias de podcasting.

Shane é conhecido por sua comédia stand-up ousada – ele é muito popular no YouTube e Netflix – e embora ele não tenha se esquivado de seu humor polêmico do passado, é chocante ouvi-lo soltando insultos no meio de piadas anedóticas.