As pessoas agora estão vendendo e comprando ilegalmente o Cybertruck da Tesla

Ade acordo com alguns relatos, Elon Musk teve alguns anos difíceisprincipalmente por causa de sua compra fracassada do Twitter (agora rebatizado como X)o que o fez perder quase US$ 25 bilhões em apenas um ano, de acordo com alguns relatórios.

No entanto, não só o Twitter está custando bilhões de dólares a Musk: Tesla também está enfrentando pesadas perdas, como Yahoo! Finança relata que as ações da empresa caíram 23% em apenas duas semanas no final de 2023, fazendo com que o magnata sul-africano perdesse quase 43 mil milhões de dólares do seu património líquido.

Agora, Elon Musk e Tesla estão novamente perdendo muito; como relata a Motor Biscuit, os proprietários do Cybertruck agora estão aproveitando a empresa, já que alguns estão vendendo ilegalmente o veículo com fins lucrativos no mercado negro, usando o estoque limitado do Cybertruck para ganhar um grande pagamento.

Tesla não permite que proprietários vendam o Cybertruck

De acordo com o relatório, a Tesla proíbe explicitamente os proprietários do Cybertruck de vender o veículo pelo menos durante o primeiro ano desde a data em que o adquiriram. No entanto, alguns deles estão listando o caminhão e vendendo-o por até três vezes o preço de listagem.

O preço inicial do Cybertruck é de cerca de US$ 61.000; no entanto, de acordo com alguns relatos, eles podem ser vendidos por US$ 275 mil, quase cinco vezes mais caro que o preço original.

Não está claro quais serão as consequências legais se a Tesla descobrir que seu Cybertruck foi adquirido ilegalmente; porém, é plausível que a empresa possa desativar o veículo e apresentar algumas ações judiciais contra quem o vendeu e quem comprou o Cybertruck.