Assista Devin Haney e Ryan Garcia se enfrentando em Los Angeles após pressão desequilibrada

LOS ANGELES – Assista ao último confronto entre Devin Haney e Ryan Garcia na coletiva de imprensa de quinta-feira no AVALON Hollywood em Los Angeles.

Haney (31-0, 15 KOs) é o ex-campeão indiscutível dos leves do boxe e o atual campeão dos superleves do WBC, bem como o boxeador número 7 libra por libra do mundo, de acordo com a Ring Magazine. Ele defende seu título contra o ex-campeão interino dos leves do WBC Garcia (24-1, 20 KOs) em 20 de abril no Barclay’s Center em Brooklyn, NY

Após paradas anteriores em A hora do MMA e na cidade de Nova York, a turnê de imprensa de uma semana da dupla terminou com uma coletiva de imprensa descontrolada no Golden State que viu os dois lutadores – e seus familiares – discutirem sobre uma variedade de tópicos e controvérsias.

Confira o confronto final do tour de imprensa Haney vs. Garcia desta semana acima.

A coletiva de imprensa completa de quinta-feira pode ser assistida abaixo.