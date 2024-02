Assista Michael Chandler fazer uma promoção furiosa contra Conor McGregor no WWE Raw

Michael Chandler está tentando uma tática diferente para incitar Conor McGregor a uma briga.

O ex-tricampeão peso leve do Bellator fez uma aparição surpresa em Anaheim no dia WWE segunda-feira à noite RAW – e ele usou o tempo do microfone para fazer uma promoção furiosa chamando McGregor para o confronto há muito discutido, mas ainda não agendado.

Assista ao trabalho de Chandler abaixo.

“Ei, e aí, Anaheim! Você está agora na presença do lutador de UFC mais divertido do planeta. Ei, agora tem um homem da Irlanda que está me fazendo esperar há muito tempo, e ainda tenho um cara em mente! Conor McGregor, leve seu traseiro doce de volta ao octógono! Temos alguns assuntos inacabados, rapazes! Deus abençoe. Te vejo no topo!”

Chandler, 37 anos, está provisoriamente vinculado a uma luta de volta no UFC contra McGregor desde que treinou contra o irlandês em O Lutador Final 31 no início de 2023. Depois de uma longa e prolongada saga, McGregor anunciou sua luta de retorno contra Chandler na véspera de Ano Novo, em 29 de junho, no pay-per-view anual da International Fight Week do UFC. Desde então, o CEO do UFC, Dana White, negou as alegações de McGregor e sustentou que não há luta prevista para o ex-campeão das duas divisões. White reiterou esse sentimento no último fim de semana após o UFC 298, afirmando que ainda não sabe quando McGregor retornará.

McGregor, 35, não compete desde que quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier em julho de 2021, mas expressou repetidamente seu descontentamento por não ter recebido cartão amarelo do UFC.

No total, McGregor lutou apenas quatro vezes no MMA desde que conquistou o título dos leves do UFC com uma vitória sobre Eddie Alvarez em 2016, imprensando uma vitória sobre Donald Cerrone entre a derrota do título para Khabib Nurmagomedov e derrotas consecutivas para Poirier.

Considerando que UFC e WWE são duas marcas que agora operam sob o mesmo guarda-chuva corporativo, TKO Group Holdings, a mais recente estratégia de Chandler para persuadir McGregor a voltar é, no mínimo, uma forma criativa de usar a sinergia corporativa para amplificar sua rivalidade com o irlandês.