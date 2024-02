Assista Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk compartilhando um reencontro comovente

Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk não têm nada além de amor um pelo outro.

Ex-rivais que competiram em duas lutas memoráveis ​​no UFC 248 e UFC 275, Zhang e Jedrzejczyk se encontraram recentemente e compartilharam um breve vídeo do reencontro em que se mostraram respeitosos.

Assista ao clipe abaixo.

“Somos adversários um do outro no octógono, todos queremos perseguir nossos sonhos para vencer a luta, mas fora do octógono somos amigos”, disse Zhang em mandarim. “Podemos jantar juntos, podemos conversar, podemos ser bons amigos. Então, estou muito feliz com isso. ‘JJ’ é sempre uma lenda no meu coração, ela é sempre a campeã. Quero aprender com ela.”

Ambos os lutadores estão prestes a entrar no Hall da Fama do UFC algum dia, talvez duas vezes, já que seu confronto no UFC 248 também provavelmente será incluído no Fight Wing. No primeiro encontro entre os dois, Zhang defendeu com sucesso seu título de peso palha contra Jedrzejczyk em um slugfest de cinco rounds que ganharia o prêmio de Luta do Ano de 2020 do MMA Fighting.

Zhang e Jedrzejczyk se enfrentaram em uma revanche no UFC 275, onde Zhang derrotou Jedrzejczyk por nocaute com um espetacular soco giratório. Essa acabou sendo a luta final de Jedrzejczyk – uma ex-campeã que defendeu com sucesso o título de 115 libras cinco vezes consecutivas – quando ela se aposentou das competições após a derrota.

De sua parte, não parece haver ressentimentos.

“Lembre-se, acho que somos atletas, mas somos humanos”, disse Jedrzejczyk. “Hoje somos campeões, amanhã não, mas sempre seremos humanos, então isso é o mais importante. O que podemos dar de graça é amor e sorrir um para o outro, isso é o mais importante. Um dia podemos bater um no outro e no dia seguinte podemos jantar.”

A seguir, Zhang pretende adicionar mais uma defesa de título em seu segundo reinado como campeã peso palha, quando enfrentar o também destaque chinês Yan Xiaonan no UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas.