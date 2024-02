Aston Martin e Fernando Alonso apresentam seu novo AMR24 no estilo Red Bull

Aston Martin apresentou em suas contas nas redes sociais o novo AMR24, o carro da Fernando Alonso e Lance Passeio para esta temporada. Embora o diretor técnico, Dan Fallowsfala de uma continuação do último carro, o que não é de todo a primeira impressão.

Visto de frente, o nariz lembra o Red Bull RB19 do ano passado, mais aparado e afiado na área do nariz, onde o cone encontra o segundo plano da asa dianteira. Neste ponto a estrutura foi construída do zero em relação a 2023.

Na zona lateral, segue também o caminho da Red Bull, com pontões muito pequenos e minimalistas, cuja entrada replica o estilo da caixa de correio do Max VerstappenO carro de e seu kit lançado na Hungria em 2023. O lábio inferior da boca da entrada dos radiadores está bem à frente do superior, algo já visto também no novo Visa Cash RB da última sexta-feira.

O início do piso, na zona das guelras por onde entra o ar por baixo do carro, também apresenta muitas novidades, com um canal entre os pontões e o piso muito mais pronunciado e uma zona de fibra suspensa muito mais evidente do que no carro do ano passado. O caminho é o traçado por Newey em 2023.

Aston Martin AMR2024, comparação com AMR2023Fonte: Aston Martin Infográfico: BRAND

A área superior dos pontões retém a banheira sobre a qual passam as brânquias de resfriamento, mas parece muito mais pronunciada agora. Também surpreende a reestilização da admissão, com a admissão sobre a cabeça do piloto mais quadrada, muito semelhante à da Red Bull e com um refinamento da perna do motor que impressiona.

Novas suspensões traseiras

Uma das grandes novidades deste carro é a mudança do esquema de suspensão traseira, que passa do sistema ‘pull rod’ para o sistema ‘push rod’, que, segundo Pousiosé parcialmente ditado pela nova caixa de câmbio da Mercedes, que é menor.

Esta configuração é, por outro lado, a utilizada por Red Bull nos últimos dois anos, com o triângulo superior ligeiramente virado para baixo, para que o terreno se distancie o menos possível do asfalto apesar das irregularidades da pista.