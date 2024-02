Até Marcus Jordan foi melhor que Bronny James na NCAA – Como os dois filhos de lendas da NBA se comparam?

LeBron “Bronny” James Jr. teve um começo difícil no NCAA. O filho de Los Angeles Lakers estrela para frente Lebron James disputou apenas 14 partidas em sua carreira universitária, mas seu desempenho já atrai comparações com o filho de outra lenda: Marcus Jordão.

James teve um início tardio no primeiro ano de faculdade devido a problemas de saúde que enfrentou durante a pré-temporada. Ele mal havia aberto o campo de treinamento quando Bronny teve que deixar o treino devido a uma parada cardíaca.

O Trojans USC guarda perdeu os primeiros nove jogos da temporada. Os médicos permitiram que ele voltasse à quadra no dia 10 de dezembro para o jogo contra Praia estadual de Long Beach. O Troianos perdeu aquele jogo por 84-79, e seu recorde até agora é de 9-13, colocando-os em último lugar na conferência Pac-12.

A falta de ritmo relegou James para segundo plano do time, ofuscado por jogadores como Boogie Ellis, Isaiah Colliere outro filho de uma lenda da NBA, DJ Rodman.

Os números modestos de Bronny

Tiago Jr. médias apenas 5,9 pontos, 2,9 rebotes e 2,6 assistências em 20,1 minutos por jogo. Seus totais são 82 pontos40 rebotes, 37 assistências, três bloqueios, 12 roubadas de bola e 19 viradas.

Sua temporada foi de altos e baixos. Embora tenha marcado 15 pontos contra o visitante Estado de Oregon em sua primeira partida no final de dezembro, neste sábado em casa conseguiu apenas nove pontos contra o Castores.

Suas porcentagens não são ruins, com 37,2% arremessos de campo, incluindo 27,5% da linha de três pontos. Da linha de lance livre, ele chuta 65%o que não é ruim considerando a situação dele, mas não é suficiente para impressionar os olheiros.

A comparação com Marcus Jordan

Michael Jordan filho não teve um começo fácil com o Universidade da Flórida Central em 2009 também. Marcos começou recusando-se a usar os calçados oficiais do time, que eram Adidasforçando a equipe a fazer um acordo com Nike vestir Air Jordans em jogos.

Quando ele finalmente começou a jogar, jovem Jordânia não se destacou como esperado. Ele calculou a média oito pontos, 3,1 rebotes e 2,5 assistências em 26,1 minutos de jogo em seu ano de estreia. Seu melhor desempenho naquele ano foram os 23 pontos que marcou contra o Pumas de Houston.

Marcos melhorou nos dois anos seguintes com a equipe, com média de 15,2 e 13,7 pontos por jogo, respectivamente. Começando seu último anodecidiu que o basquete não era para ele, deixou o time e se formou em gestão hoteleira.

Até aqui, Bronny e Marcos são tão diferentes quanto a noite e o dia. A única semelhança entre os dois é que são filhos de jogadores lendários que buscam se destacar no esporte que trouxe fama e fortuna aos pais.