Atenção! INSS não vai SUSPENDER benefícios de aposentados e pensionistas por falta de prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um comunicado tranquilizando aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração. De acordo com o comunicado, o INSS não vai suspender os benefícios por falta de prova de vida presencial.

Essa medida visa evitar que os segurados precisem se deslocar até as agências bancárias ou unidades do INSS para realizar o procedimento.

A importância da prova de vida

A prova de vida é um procedimento obrigatório para aqueles que recebem benefícios previdenciários. Ela serve para comprovar que o segurado ainda está vivo e garantir a continuidade do pagamento. Tradicionalmente, a prova de vida era realizada presencialmente nas agências bancárias ou nas unidades do INSS.

No entanto, devido à pandemia de COVID-19, o procedimento presencial foi suspenso, o que gerou preocupação e dúvidas entre os beneficiários.

Comunicado do INSS

O comunicado emitido pelo INSS esclarece que a suspensão dos benefícios por falta de prova de vida não será realizada. O órgão ressalta que, mesmo que o segurado tenha recebido um comunicado indicando que seus dados não foram validados, não haverá suspensão do pagamento.

O INSS está adotando medidas para fazer a busca ativa dos beneficiários que não realizaram a prova de vida, evitando assim qualquer interrupção no pagamento.

Busca ativa do INSS



Você também pode gostar:

Para evitar que os beneficiários tenham que se deslocar até as agências ou unidades do INSS, o próprio órgão realizará a busca ativa dos segurados. O INSS utilizará as informações de endereço presentes no cadastro para localizar os beneficiários e realizar a comprovação de vida.

Por isso, é importante que os segurados mantenham seus dados atualizados junto ao INSS.

Cruzamento de informações

O INSS esclarece que a suspensão dos benefícios ocorre quando não é possível realizar o cruzamento de informações do beneficiário com as bases de dados do governo. Para evitar suspensões indevidas, o INSS está buscando ampliar o cruzamento de informações com diversos órgãos, garantindo maior precisão na comprovação de vida dos segurados.

Importância da atualização dos dados

Manter os dados atualizados junto ao INSS é fundamental para garantir que o pagamento dos benefícios seja realizado corretamente. Qualquer alteração no endereço, telefone, estado civil, entre outros, deve ser informada ao INSS.

Dessa forma, o órgão poderá entrar em contato com o segurado caso seja necessário realizar a comprovação de vida ou solicitar qualquer outra informação.

Canais de atendimento

O INSS disponibiliza diversos canais de atendimento para os segurados. É possível entrar em contato pelo telefone, pelo portal Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Esses canais oferecem diversas opções de serviços, como agendamento de atendimento, consulta de benefícios, atualização de cadastro, entre outros.

Orientações aos segurados

Para evitar qualquer problema com a comprovação de vida, o INSS orienta os segurados a:

Manter os dados atualizados junto ao INSS;

Acompanhar as informações e comunicados emitidos pelo INSS;

Utilizar os canais de atendimento disponibilizados pelo INSS para esclarecer dúvidas e obter informações;

Evitar compartilhar informações pessoais com terceiros.

Ademais, diante do comunicado emitido pelo INSS, a suspensão dos benefícios de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial está descartada. O INSS realizará a busca ativa dos segurados que não realizaram o procedimento, evitando assim qualquer interrupção no pagamento.

É importante que os segurados mantenham seus dados atualizados junto ao INSS e acompanhem as informações e orientações do órgão para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios.