Atirador armado é preso em Bev Hills, perto do local da festa do Grammy de Clive Davis

O Waldorf fica ao lado do Beverly Hilton, e os policiais invadiram a área depois de receber uma ligação pouco depois das 9h30 devido a um distúrbio no hotel. Disseram-nos que um drone foi implantado sobre o Waldorf e avistou o atirador parado na varanda de um quarto de hotel.

Fontes policiais disseram ao TMZ… os policiais fizeram contato com o cara em seu quarto de hotel e o convenceram a se render pacificamente – mas, uma vez lá dentro, descobriram que ele já havia atirado no quarto.

Felizmente, ninguém ficou ferido no hotel. A área será fortemente movimentada pela mídia e celebridades antes da festa de Clive no sábado à noite – os participantes terão que retirar as credenciais antes do evento.