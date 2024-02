AÀ medida que o período de entressafra da NFL se aproxima, as especulações em torno do quarterback Justin Fields continuam a se intensificar.

Depois de três temporadas com o Chicago Bears Campos encontra-se numa encruzilhada, com o seu futuro no Cidade Ventosa pendurado na balança.

Os Falcons deveriam apostar em Justin Fields?

Campos’ mandato com o Ursos foi marcado por flashes de brilho e momentos de inconsistência.

Embora ele tenha se mostrado promissor em campo, lesões e jogos erráticos levantaram questões sobre sua viabilidade a longo prazo como zagueiro da franquia do time.

Com o Ursos segurando o Escolha nº 1 geral no próximo rascunho, há muita especulação de que eles poderiam optar por seguir em frente Campos a favor da seleção de outro quarterback, como Caleb Williams do USC.

Isso despertou o interesse de vários times necessitados de zagueiros em toda a liga, incluindo o Atlanta Falcons.

O Falcõesque têm lutado para encontrar um substituto adequado para o quarterback de longa data Matt Ryanhá rumores de que eles estão de olho Campos como uma solução potencial para seus problemas de quarterback.

Com o 8ª escolha geral no projecto, o Falcões poderia optar por selecionar um quarterback, mas negociar por Campos pode oferecer uma alternativa mais econômica.

De acordo com Rede NFL internos, o Ursos espera-se que tenham um mercado comercial robusto para Camposcom o Falcões emergindo como um potencial pretendente.

Com outros times necessitados de quarterbacks como o Denver Broncos, Pittsburgh Steelers, e Invasores de Las Vegas também no mix, a competição por Campos’ espera-se que os serviços sejam ferozes.

ESPNAdam Schefter relatou que Falcões treinador principal Raheem Morris está considerando uma mudança na sala de quarterbacks do time, com Campos emergindo como uma opção para ganhar manchetes.

Enquanto outros quarterbacks veteranos como Primos Kirk e Russel Wilson também estão no radar da equipe, uma jogada para Campos sem dúvida geraria um burburinho significativo em Atlanta.

Camposque vem de Geórgiapossui estatísticas impressionantes de seu tempo com o Ursosapresentando habilidades de passe e corrida.

À medida que a entressafra se desenrola, todos os olhos estarão voltados para o Ursos e a Falcões para ver se um comércio potencial se materializa.