Ator de experiência de ‘Wonka’ detalha carnificina e exibição de turba

Um dos atores que trabalham na desastrosa atração de Willy Wonka no Reino Unido está contando tudo – revelando os detalhes do que deu errado e como os pais estão consertando as coisas.

Paulo Connel – que interpretou um dos Wonkas no desastre agora viral – disse ao TMZ que os policiais foram chamados depois que as pessoas começaram a atirar coisas quando a experiência em Glasgow não impressionou, o que irritou seriamente as famílias que pagaram um bom dinheiro para se divertirem. Ele diz… “As pessoas estavam chorando. As pessoas estavam gritando. Basicamente, tudo se transformou em carnificina.”



PC também não culpa os convidados pela indignação – pois diz que nem chocolate foi oferecido na atração! Confira a entrevista que ele fez conosco… ele entra em detalhes de tudo, inclusive o que diz que os funcionários da atração foram instruídos a dar às crianças.

Digamos apenas que era escasso e sem sentido… e não muito doce.

ICYMI … as famílias dizem que se sentiram enganadas depois de terem prometido uma aventura extravagante para um passo a passo de Willy Wonka – que basicamente acabou sendo apenas um armazém básico cheio de decorações indiferentes e quase nenhuma guloseima.

Eles supostamente pagaram US$ 35 por ingresso – o que foi um bom dinheiro por essa triste visão.

Como informamos… o evento tinha um roteiro estranho e elaborado de 13 páginas – que Paul diz que teve que abandonar pela boa e velha improvisação – foi literalmente tão ruim assim.

Aliás, alguns alegaram que o script Wonka aqui pode ter sido feito com software de IA.

O que é pior – Paul diz que esta não é a primeira vez que a empresa por trás da exposição tenta – e falha – realizar um evento temático… ele afirma que eles tentaram fazer isso no passado, mas parece que as tentativas anteriores também não foram tão bem.

Ah, e não são apenas os participantes que estão insatisfeitos aqui – já que Paul afirma que não recebeu as 500 libras (cerca de US$ 633) por seu tempo e trabalho. Ele disse ao TMZ … “Ninguém me contatou. Foi apenas um silêncio mortal da parte deles.”

Mas assim como o final de Roald DahlO clássico infantil de … há um final feliz em andamento – pelo menos é o que Paul diz ter ouvido boatos depois.

PC nos conta que um grupo de pais que participou do evento com seus filhos está planejando uma nova experiência própria – e quer que ele participe. A nova exposição será gratuita – pois eles planejam ter patrocinadores e muitas doações preparadas.



