AT&T, Verizon e T-Mobile atingem interrupções de telefones celulares em todo o país

Uma multidão de clientes da AT&T provavelmente está arrancando os cabelos depois que a empresa anunciou que sua rede caiu, matando o uso do telefone celular em muitas áreas do país.

Mais de 73.000 clientes da AT&T foram impedidos de fazer chamadas móveis e enviar mensagens de texto após as interrupções em todo o país que começaram na quinta-feira por volta das 5h ET. Isso ocorre logo após as interrupções temporárias da AT&T nos últimos dias, incluindo um apagão do 911 em algumas partes do sudeste dos Estados Unidos.