Áudio de LeBron James protestando furiosamente aos árbitros após levar um soco de Dillon Brooks se torna viral

EUSe você der uma tacada no ‘Rei’ do basquete, também conhecido como Lebron James, é melhor você não perder. E com certeza, Dillon Brooks irritou o Estrela do Los Angeles Lakers quando a dupla se envolveu em um confronto acalorado.

Já havia tensão se formando sob a superfície quando O ás do Houston Rockets, Brooks, enfrentou James na segunda-feira. A rivalidade deles remonta à temporada passada, quando Brooks pertencia ao Memphis Grizzliesem que a dupla se envolveu em uma briga acirrada.

Mas este incidente levou as coisas de uma guerra verbal a um confronto físico e James certamente ficou pior durante uma reunião feia.

O Lakers estava com 13 pontos a menos no quarto trimestre e com a oportunidade de recuperar parte do défice, James tentou encontrar a cesta com um rebote. Mas Brooks estava lá ao mesmo tempo, pulando quase exatamente ao mesmo tempo, e James levou um golpe na cabeça.

O homem de 39 anos desabou enquanto segurava o rosto, contorcendo-se em agonia no chão. Aparentemente antipático, Brooks foi embora para o outro lado da quadra.

James conseguiu se levantar e, assim que o fez, correu em direção ao árbitro questionando furiosamente por que o armador não foi punido por seu desafio robusto. Em um ponto, James pode ser visto murmurando as palavras: “Ele me deu um soco no nariz!”

As lutas do Lakers continuam

Apesar de seus melhores esforços, o Lakers caiu para uma derrota por 135-119 e agora ficam com um recorde de 24-25 para a temporada 2023-24.

O time de Los Angeles perdeu duas vezes consecutivas depois de perder o jogo mais recente contra o Falcões de Atlanta 138-122 e, consequentemente, caíram para o nono lugar na Conferência Oeste.

James contribuiu com 28 e 20 pontos nesses dois jogos respectivamente, provando que ainda causa impacto, com média de 24,9 pontos, 7,7 em rebotes e 7,5 em assistências.

Apesar de jogar o melhor basquete de sua carreira, parece que nem mesmo o seis vezes campeão da NBA e MVP pode resgatá-los dessa crise.