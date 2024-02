Auxílio Gás será LIBERADO nos próximos dias; veja o calendário oficial e quem recebe

O Auxílio Gás é um benefício assistencial do Governo Federal. O seu objetivo é ajudar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O valor do benefício depende da média nacional do botijão de gás, divulgada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Os depósitos do Auxílio Gás referente a fevereiro de 2024 vão acontecer nos próximos dias. Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro das datas dos repasses, quem tem direito a receber o benefício e como fazer o cadastro para participar do programa.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Para ter direito ao Auxílio Gás, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 706 em 2024) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 4.236).

Além disso, vale lembrar que as pessoas que fazem parte de outros programas assistenciais, como o Bolsa Família, também podem receber o Auxílio Gás.

No entanto, o orçamento para o programa ainda é baixo, o que faz com que muitas pessoas que se enquadram nas regras de participação fiquem de fora.

Pensando nisso, o governo criou uma lista de prioridades, que define quem terá direito a ingressar primeiro no Auxílio Gás. Confira:

Famílias que tenham mulheres vítimas de violência doméstica que possuam medidas protetivas de urgência, com prioridade; Famílias inscritas no CadÚnico com registro atualizado no último ano; Famílias com menor renda per capita; Famílias com maior quantidade de membros; Famílias que recebem o Bolsa Família.



Você também pode gostar:

Como se cadastrar no Auxílio Gás?

Não é preciso fazer um cadastro específico para receber o Auxílio Gás. Isso porque basta estar inscrito no CadÚnico e atender aos critérios de elegibilidade. Assim, o Governo Federal poderá usar as informações do cadastro para identificar os beneficiários e fazer o pagamento.

Para se cadastrar no CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua residência para se cadastrar.

Na ocasião, deve portar os documentos pessoais de todos os membros da família, como RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Quando vai começar o pagamento do Auxílio Gás?

O pagamento do Auxílio Gás vai começar nos próximos dias, seguindo um calendário oficial do programa. A previsão é que os depósitos comecem no dia 16 de fevereiro, seguindo até o último dia do mês.

Calendário oficial

O calendário oficial do Auxilio Gás segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Dessa forma, a cada dia um novo grupo tem acesso aos recursos do programa.

A seguir, confira todas as datas dos repasses:

NIS final 1: 16 de fevereiro;

NIS final 2: 19 de fevereiro;

NIS final 3: 20 de fevereiro;

NIS final 4: 21 de fevereiro;

NIS final 5: 22 de fevereiro;

NIS final 6: 23 de fevereiro;

NIS final 7: 26 de fevereiro;

NIS final 8: 27 de fevereiro;

NIS final 9: 28 de fevereiro;

NIS final 0: 29 de fevereiro.

Como consultar e fazer o saque do Auxílio Gás?

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do Auxílio Gás. Assim, realiza os depósitos na conta social digital dos inscritos.

Dessa maneira, é possível movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem. Pelo app é possível realizar transferências, PIX, pagamento de boletos, bem como acessar diversos outros serviços do banco.

Além disso, a Caixa também disponibiliza os seus canais de atendimento para saque do benefício:

Agências;

Caixas eletrônicos com o cartão do benefício ou código gerado no app Caixa Tem;

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas com o cartão do benefício ou código gerado no app Caixa Tem;

Terminais de autoatendimento.

Os beneficiários podem consultar o valor do Auxílio Gás nos dias anteriores a cada rodada de pagamentos. Além disso, quem ainda não faz parte do programa também pode utilizar os mesmos canais para conferir se teve o benefício aprovado. Veja quais são: