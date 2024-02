Bad Bunny posta fotos de nudez no banho de espuma e mostra a virilha

Coelho Mau a energia sexual de está borbulhando… tipo, ele está compartilhando armadilhas de sede nuas de seu banho de espuma… com uma injeção (ensaboada) na virilha!!!

Bad Bunny colocou uma foto na virilha em seu post no IG… são alguns slides no carrossel, mas você pode ver suas pernas nuas e tatuadas saindo da água, com bolhas sendo a única coisa entre seu pênis e a câmera.