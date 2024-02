Barcelona: Deco elogia Rafa Márquez, potencial substituto de Xavi: É um jovem treinador que cresce diante das dificuldades

TO mundo do futebol foi abalado pelo anúncio de que Xavi Hernández deixaria sua posição como treinador principal do Barcelona menos de um ano depois de vencer a LaLiga com o clube catalão de forma dominante.

Déco não esperava XaviApós a saída, ele foi pego de surpresa porque eles estavam até trabalhando no planejamento da próxima temporada. O Barcelona O Diretor Desportivo garante, no entanto, que compreende a frustração do treinador por não se sentir valorizado, mas esclarece que o clube não lhe exigiu títulos.

Xavi Hernndez anuncia que deixará o FC Barcelona em 30 de junhoTwitter

“Eu não esperava por isso,” Déco disse ao La Vanguardia. “Estou com ele no dia a dia e estávamos planejando há semanas chegadas como Vitor Roque. Ou decidir se com BaldeApós a lesão, tivemos acesso a contratações no inverno.

“Sempre há especulação, mas nunca pensei nisso. Estávamos conversando sobre a próxima temporada, por isso ele foi renovado.

“Ele [Xavi] já se explicou muito. A minha sensação é que a LaLiga conquistada no ano passado não foi muito valorizada e deveria ter sido conquistada.

“Os adeptos celebraram, mas a imprensa e o público em geral minimizaram a sua importância. E compreendo a exigência, mas também compreendo a frustração de Xavi por não se sentir valorizado”.

A busca por um novo treinador

De qualquer forma, a procura por um novo treinador está em andamento e, felizmente para o clube, ainda faltam muitos meses para decidir quem substituirá o lendário meio-campista espanhol. Neste momento, eles parecem estar fazendo fila Rafael Márquezque está atualmente em Barcelona-B.

Mas eles também fazem questão de enfatizar que ainda não conversaram com XaviO suposto sucessor do clube, enquanto o clube lida com as consequências da demissão chocante e o longo processo pelo qual deve passar para recrutar um novo chefe.

“No momento, não falamos com nenhum treinador”, Déco adicionado. “Estamos avaliando a saída do treinador. A decisão será do clube. As decisões não são tomadas por uma só pessoa.

“Quem entra tem que seguir uma linha de trabalho, dificilmente seremos um time que não quer jogar bem, que não quer ter a bola. Partindo dessa ideia, cada treinador tem suas características, mas quem entra deve ter ambição e vontade de fazer grandes coisas.

“E ele deve saber de onde vem. Eu não entendo [Thiago] Mottadá muito trabalho porque ele não está em um time italiano que costumo assistir [he’s at Bologna]. eu sigo Márquez porque ele está aqui. É um jovem treinador que cresce diante das dificuldades. Estar aqui fará dele um treinador melhor.”

Sucesso de Guardiola minimizado

GuardiolaADAM VAUGHANEFE

Na sequência da decisão de Xavias cabeças imediatamente se voltaram para um grande reencontro dos sonhos com Pep Guardiola que está aguardando a decisão sobre Cidade de Manchesteras acusações de fair play financeiro e a penalidade potencial se forem considerados culpados de até 115 infrações.

Guardiola foi saudado em Barcelona pela rápida reviravolta da equipe desde a temporada 2007/08 até a temporada 2008/09, que rendeu seis troféus e um triunfo dominante na LaLiga, mas Déco na verdade minimizou o trabalho e insistiu que eles ainda tinham uma boa equipe quando ele chegou lá.

“Fala-se de uma grande revolução que é uma grande mentira”, Déco contínuo. “Ronaldinho e eu saí, mas havia Xavi, Iniesta, Busquetes, Excursão Yayao melhor jogador africano, Messiclaro, Samuel Eto’o.

“Ele era inteligente e quando chegou colocou autoridade e qualidade como treinador na construção do melhor time que já vi na vida. E ele era inteligente, sabia que não devia perder tempo com outras coisas.”