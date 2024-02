Barcelona derrota Getafe e volta à corrida pelo título da LaLiga

Barcelona derrotou o Getafe por 4 a 0 e subiu para o segundo lugar LaLiga como O golo madrugador de Raphinha deu início a um bom dia para a equipa de Xavi Hernandez, que ficam a cinco pontos do Real Madrid no topo da tabela.

Muitos não esperariam que o Getafe oferecesse muita resistência contra os catalães no Estadi Olimpic Lluis Companys e foi exatamente isso que aconteceu quando o extremo brasileiro deu a vantagem ao time da casa aos 20 minutos.

Um passe direto por cima do lateral-direito do Barcelona enviado Raphinha marcou para o gol depois de uma corrida na hora certa e, da entrada da área, chutou rasteiro para o canto direito do goleiro, dando a liderança ao seu time, enquanto sua boa forma continua.

Barcelona depois dominou o intervalo, acumulando muitas chances para ampliar a vantagem, enquanto quase não permitiu nada ao Getafe. Apesar disso, não conseguiram levar o jogo para além da equipa da região de Madrid e entrou no intervalo com uma vantagem de 1-0.

Mas a segunda parte não seria uma história semelhante e demorou apenas oito minutos para eles capitalizarem o seu jogo esmagador como João Félix dobrou a vantagem após um contra-ataque rápido que viu Barcelona percorra o campo em questão de segundos.

A última bola definida AAndreas Christenseno zagueiro, marcou para o gol e sabiamente acertou a bola na frente do gol para o jogador de 24 anos Felix marcou à queima-roupa e fez o 2-0.

Então ficou ainda mais doce como de Jong fez três na marca da hora. O mercurial Raphinha recebeu uma assistência para marcar seu gol ao correr para uma bola em profundidade. Mas, percebendo que a chance havia desaparecido quando o goleiro saiu correndo, o brasileiro calmamente passou a bola para o holandês para que ele acertasse um gol vazio e selasse a vitória.

Jogadores do Barcelona comemoramAlberto EstevezEFE

López em seguida, encerrou a goleada com um voleio para casa após o Goleiro do Getafe fez uma péssima defesa após um remate rasteiro nas últimas brasas do jogo, garantindo uma vitória por 4-0 e uma mensagem para todos ao redor do Barcelona de que estão aqui para ficar.

Classificação da LaLiga após a vitória

Real Madrid ainda lidera a LaLiga apesar da vitória de Barcelona, já que detém uma vantagem de cinco pontos (62 a 57) sobre os rivais. Vale ressaltar, porém, que Real Madrid tem um jogo em mãos.

Barcelonaentretanto, depor Girona para ficar em segundo lugar enquanto a queda de forma do peixinho continua, embora o Girona ainda tenha um jogo a menos e possa voltar para o segundo lugar com uma vitória sobre Raio Vallecano na segunda-feira, 28 de fevereiro.