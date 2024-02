Barcelona empata em espetacular suspense de seis gols contra o Granada

Gaveia de Lamine Yamal e Robert Lewandowski não poderia impedir de Barcelona falha como Granada surpreendeu o estádio, já que o 18º colocado fora de casa marcou três gols via Ricard Sánchez, Pellistri e Ignasi Miguel para garantir um empate 3-3 no domingo.

Yamal abriu o placar aos 15 minutos com uma finalização à queima-roupa, após uma corrida inteligente até o segundo poste para receber um cruzamento de dentro da área.

Mas pouco antes do intervalo os gigantes espanhóis foram surpreendidos por um cruzamento aparentemente inofensivo de Pellistri foi inteligentemente redirecionado para o poste mais próximo e para a rede aos 43 minutos por Sanches.

Depois vieram alguns minutos loucos de jogo. Primeiramente, Pellistri marcou seu primeiro gol na LaLiga aos 60 minutos para acertar a bola do fundo da área de seis jardas e dar a liderança ao seu time.

Mas então, aos 63 minutos, Barcelona estavam empatados novamente depois Lewandowski encontrou espaço na entrada da área e o veterano polonês chutou rasteiro e passou pelo goleiro que avançava.

No entanto, o jogo virou mais uma vez Miguelaos 66 minutos, subiu alto para cabecear uma bala de cabeça para a rede que deixou os defensores dos catalães em estado de choque em seu território temporário.

Yamal marcou o segundo do jogo na linha do gol depois que uma cabeçada na área foi insuficientemente defendida pelo Goleiro do Granada e Barcelona empataram novamente aos 78 minutos.

Lamine Yamal, à direita, comemora o terceiro gol de sua equipeJoan MonfortPA

Apesar da decepção, Yamal protagoniza a vitória

O resultado significa que Barcelona não conseguir ganhar terreno Girona e agora estão cinco pontos atrás deles e 11 pontos atrás deles.

Mas Yamalo prodigioso ala de 16 anos, marcou dois gols no Estadio Olimpic Lluis Companys na noite de domingo, elevando suas estatísticas da LaLiga na temporada para três gols e duas assistências em 1.256 minutos.

Ao fazer isso, ele envia uma mensagem aos críticos de que ele é verdadeiro. Dado como Lionel Messi substituto, ele está em ótima forma e os elogios só vão ficar mais fortes.