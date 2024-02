Barry Keoghan evita a pergunta do Dia dos Namorados em meio a rumores de romance de Sabrina Carpenter

TMZ. com

Conversamos com BK em Los Angeles na tarde de quinta-feira e – entre distribuir assinaturas e tirar selfies com um monte de fãs – perguntamos a Barry se ele teve um dia dos namorados, especificamente Carpenter, este ano… e ele nos deu algo de uma resposta sem resposta.

Confira o vídeo… Barry não responde à pergunta e simplesmente repete as perguntas com um sorriso travesso no rosto – antes de posar para outra selfie e sair pelo beco.