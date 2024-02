Bart Scott critica a atitude e a falta de liderança de Micah Parson, chamando-o de ‘muito sensível’

Fvermes NFL Zagueiro Bart Scott não se conteve em sua avaliação de Dallas Cowboys passador Micah Parsonsquestionando suas habilidades de liderança após a derrota do time nos playoffs do Wild-Card para o Green Bay Packers. A crítica de Scott, exibida no episódio de segunda-feira do Get Up da ESPN, destacou o que ele considera as deficiências de Parsons na compreensão da essência da vitória na liga.

“Ele está faltando liderança” Scott afirmou, enfatizando que ser um grande jogador não se traduz automaticamente em ser um grande líder. Ao reconhecer Parsons‘talento inegável em campo, Scott enfatizou a importância de liderar pelo exemplo e minimizar a sensibilidade, características que ele acredita Parsons fica aquém.

ParsonsA admissão pós-jogo de sentir medo de mostrar o rosto em público após a derrota pareceu amplificar as críticas de Scott. O ex-linebacker insistiu Parsons a se matricular em uma “escola de liderança” para refinar suas habilidades de liderança e o aconselhou a se concentrar menos nas redes sociais e mais em seu desempenho em campo.

Scott criticou a atividade de Parsons nas redes sociais

Micah Parsons explica por que ele não acha que TJ Watt é eliteShow de Zach Gelb / X

A crítica não terminou aí. Scott apontou Parsons‘ talento para se envolver em disputas públicas, especialmente em plataformas de mídia social. De sua rivalidade contínua com o comentarista esportivo Pular Bayless aos seus comentários sinceros sobre outros jogadores e a mídia, ParsonsAs respostas às críticas têm sido notavelmente vocais.

Scottos comentários de não passaram despercebidos Parsons qualquer. O linebacker, conhecido por sua natureza franca, não hesitou em revidar, rotulando Scott como um “velho idiota e odioso” em uma troca anterior. Scott usou isso, destacando a ironia de um linebacker, tradicionalmente visto como uma posição difícil, com Parsons mostrando tanta sensibilidade e se envolvendo em brigas frequentes nas redes sociais.

Parsons certamente passará por uma entressafra movimentada após a outra Vaqueiros decepção nos playoffs. Dallas estará procurando maneiras de melhorar seu elenco em setembro. Vaqueiros os fãs só podem esperar que Parsons se concentre mais em campo e menos em suas brigas nas redes sociais com outras pessoas.