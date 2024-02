Bebe Rexha sai do palco depois de explodir a qualidade do som

Bebe Rexha decidiu que sua apresentação em Las Vegas na noite passada não era “Meant To Be”… porque ela desistiu no meio de uma apresentação atormentada por problemas técnicos.

A cantora e compositora subiu ao palco da Sports Illustrated The Party Apresentada pelo Capitão Morgan na noite de sábado… e aparentemente seu microfone não estava funcionando bem porque ela culpou a má qualidade do som.

Conversamos com ela no tapete vermelho do evento antes do surto… e ela não parecia totalmente pronta para subir ao palco.