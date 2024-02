Becky G mostra sua incrível transformação depois de ir à academia

Becky G. deixou seus seguidores surpresos após postar imagens nas redes sociais de sua incrível transformação corporal após ir à academia.

O cantor é frequentemente elogiada por conversar com seus fãs sobre a importância que dá à saúde mental.

Mas desta vez, ela voltou sua atenção para o aspecto físico de seu corpo depois de postar no Instagram uma série de fotos dela posando em frente a um espelho na academia.

Becky G.– nome real Rebeca Gomez – apresentou os resultados de sua transformação corporal após exercitar e fortalecer seu núcleo, exibindo seu abdômen definido e físico tonificado.

E a mudança na aparência do jovem de 26 anos fica clara depois de decidir agir, escrevendo a legenda: “Algum dia não está no calendário”, disse o artista.

Em sua mensagem, ela quis incentivar seus seguidores a levar uma vida saudável e a liderar pelo exemplo, mostrando como o exercício físico desempenha um papel fundamental e que não há desculpas.

Não demorou muito para que suas colegas celebridades reagissem à sua mudança dramática – com todos os comentários de seus seguidores de um natureza positiva.

Um fã escreveu: “Ok, vou para academia”, enquanto outro disse: “Você está linda”.

Um comentário foi ainda mais longe, documentando como ela se transformou de menina em mulher. Eles escreveram: “Quem é essa? Ela passou de menina Becky para mulher Becky”.

Becky G estava no seu melhor na New York Fashion Week

Becky G. aproveitou a oportunidade para mostrar seu novo visual participando da New York Fashion Week.

O artista apareceu ao lado de outras celebridades como Ashley Graham, Emily Ratajkowski e Nicola Peltz Beckham.

A americana chegou ao evento com um look urbano, que combinou com um maxi óculos de sol para montar um motivo Outono/Inverno 2024.