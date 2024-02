Bem vindo ao futuro! NBA revela quadra futurística de LED para o NBA All Star 2024

TA NBA revelou uma quadra de LED com vídeo completo de última geração para os próximos eventos NBA All Star 2024 no Lucas Oil Stadium. Esses eventos incluem o Ruffles Celeb Game em 16 de fevereiro e State Farm Saturday Night em 17 de fevereiro, apresentando competições como Kia Skills, Starry 3PT e o primeiro NBA vs. WNBA 3-Point Challenge, junto com ATT Slam Dunk.

Este piso esportivo de última geração foi projetado para elevar a experiência dos torcedores tanto na arena quanto nas plataformas de transmissão. Possui telas interativas que oferecem uma variedade de recursos, incluindo mudanças de design e cores, replays ao vivo, estatísticas de jogos em tempo real e animações de rastreamento de jogadores baseadas em localização.

Ao longo de cada evento, os espectadores serão tratados com efeitos visuais envolventes diretamente na quadra. Esses efeitos incluirão alterações dinâmicas de design, replays ao vivo cativantes e jogos interativos envolventes para os fãs durante os intervalos da ação.

Além disso, a quadra apresentará animações que acompanham jogadas e momentos cruciais, aumentando a emoção das festividades do All-Star.