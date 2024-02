Ben Affleck recruta Tom Brady para sua boy band boba em comercial do Super Bowl

Rcansado NFL quarterback Tom Brady apareceu em um Dunkin Donuts comercial durante Super Bowl 58 no domingo em que ator Ben Affleck o recruta para sua boy band boba criada para rivalizar Jennifer Lopez.

Affleck, 51 anos, mostra seu lado engraçado no Super Bowl anúncio com fantasias, movimentos de dança e letras ridículas. A boy band supostamente pretende mostrar a sua esposa, Lopez, que ele pode acompanhar seu estilo de vida popstar.

Brady, 46 anos, é visto usando óculos e uma roupa dos anos 80. Ele é apresentado como “Tommy Touchdowns” no teclado, enquanto Matt Damon aparece como parte da boy band.

Outras celebridades incluídas no comercial são rappers Jack Harlow e Joe gordo.

Outro comercial de Tom Brady

Brady apareceu em um ApostaMGM comercial ao lado do ator Vicente Vaughntambém, e provavelmente será apresentado em mais anúncios no próximo ano.

Ele se vestiu de cowboy no anúncio do BetMGM, dando origem a um personagem chamado “Tim Birdie”, que quer jogar porque Brady já ganhou o suficiente na vida.

O sete vezes campeão do Super Bowl deve convocar os jogos dos playoffs do próximo ano quando se juntar ao Fox Esportes cabine de transmissão na próxima temporada. CBSporém, terá direito à partida do campeonato da NFL.