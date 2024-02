Ben Simmons admite o que realmente sente pelos fãs do 76ers ainda vaiando-o

Redes do Brooklyn guarda Ben Simmons voltou para Filadélfia pela terceira vez no sábado desde que forçou sua saída do 76ers em 2022 e finalmente admitiu o que realmente sente pelos fãs que ainda vão vaiá-lo.

Simmons, de 27 anos, jogou apenas 13 minutos enquanto os Nets continuam a trazê-lo de volta à ação após seu retorno de uma lesão crônica nas costas. Ele terminou a disputa com nove rebotes e cinco assistências, mas não tentou nenhum chute.

“É engraçado para mim. Tipo, eu deixei homens adultos irritados e gritando comigo”, disse Simmons. “Vou para casa depois disso, consegui a vitória. Para mim, o que importa é vencer. Então venho aqui e faço meu trabalho, depois vou para casa. Mas é divertido. Eu gosto disso. Não é tão profundo. É esportes, e isso vem junto. Então eu gosto disso.”

Ben Simmons ainda valoriza o tempo na Filadélfia

Brooklyn derrotou o short-handed Philadelphia, que estava sem Joel Embiide Simmons admitiu que ainda valoriza algumas pessoas da organização.

“Tenho muitas lembranças; estive aqui há muito tempo”, disse Simmons. “Adoro voltar aqui. Vejo muitos rostos conhecidos. Tenho muitos amigos aqui, família. É uma alegria voltar e competir.”