Benefício do Bolsa Família em fevereiro: descubra como os bônus aumentam seus valores

Em fevereiro, o Bolsa Família traz boas notícias para algumas famílias já cadastradas no programa. Elas receberão parcelas ampliadas, por conseguinte dos bônus específicos para a composição familiar. Os valores de cada bônus podem variar de R$ 150 e R$ 50.

Além disso, o Vale-Gás, com parcelas aproximadas de R$ 110, será retomado neste mesmo período, oferecendo um suporte adicional para enfrentar os desafios econômicos.

É importante destacar que as datas de repasse coincidem com as do próprio Bolsa Família, o que significa que beneficiários inscritos em ambos os programas serão contemplados.

A elegibilidade para receber esses benefícios é determinada pela análise da renda familiar mensal, dividida pelo número de membros do núcleo familiar.

Assim sendo, o benefício é garantido se o resultado dessa divisão for igual ou inferior a R$ 218, o que visa atender às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade.

O Governo Federal apresentou o calendário completo para o ano de 2024, e, no mês de fevereiro, os pagamentos terão início no dia 16, sem antecipações.

É sempre importante consultar o calendário de depósitos. Afinal, essa informação ajuda as famílias a se organizarem financeiramente.

Vale ressaltar que, o valor mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600 para fevereiro, conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), resultado de uma colaboração eficaz entre essa pasta e a Caixa Econômica Federal (CEF).

Para facilitar o acesso à informação, o calendário de pagamentos do Bolsa Família de fevereiro de 2024 segue uma organização específica, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.



Enfim, para mais detalhes sobre as regras e datas de pagamento, consulte o texto abaixo.

Bolsa Família de fevereiro pode alcançar valor recorde de R$ 1,4 Mil para famílias beneficiárias

O Bolsa Família de fevereiro, assim como alguns meses precedentes, apresenta uma importante novidade para as famílias beneficiárias do programa social.

Agora, as famílias, compostas por até dez membros, têm a oportunidade de alcançar um valor recorde de até R$ 1,4 mil.

Este montante excepcional é resultado de uma nova fórmula implementada pelo Governo Federal, que assegura uma transferência mínima para cada componente do grupo familiar.

De acordo com as regras do Bolsa Família, cada membro da família tem direito a receber um benefício básico de R$ 142.

No entanto, em situações onde famílias menores não alcançam sequer a parcela mínima de R$ 600, o Governo Federal oferece um complemento para garantir esse valor.

Por outro lado, famílias numerosas, como aquelas compostas por até dez pessoas, agora têm direito a uma parcela total de até R$ 1.420, graças à nova metodologia de cálculo do Bolsa Família.

Além disso, é importante destacar os adicionais que complementam o valor do benefício: R$ 150 extras para cada criança de até 6 anos e R$ 50 adicionais para crianças entre 7 e 18 anos, gestantes e mulheres lactantes.

Esses valores são cumulativos, garantindo um suporte adicional significativo para as famílias. O governo se compromete a corrigir esses valores, no máximo, em dois anos.

Os pagamentos do novo Bolsa Família começaram a ser efetuados em março do ano passado, com um valor médio de R$ 670, sendo um aumento significativo em comparação com os valores anteriores.

Saiba como realizar a consulta do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro

A consulta ao Bolsa Família está disponível através de diversos canais para maior comodidade e acessibilidade:

Por telefone: Ligue para o número 121 e siga as instruções para acessar as informações do seu benefício; Através do site oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Assim, basta utilizar o formulário eletrônico disponível na seção ‘Fale Conosco’ para realizar a consulta de forma rápida e prática; Utilize o WhatsApp como opção conveniente para consultar seu benefício. Para isso, Adicione o número (61) 4042 1552 à sua lista de contatos e inicie uma conversa para obter as informações desejadas; Por fim, baixe e instale o aplicativo oficial ‘Bolsa Família‘ em seu celular. Com ele, você poderá realizar consultas e acessar outras funcionalidades relacionadas ao programa de forma simples e intuitiva.

Calendário de pagamentos do mês vigente