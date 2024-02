Benoit Saint Denis compartilha seu lado do drama do anúncio da luta de Dustin Poirier

Benoit Saint Denis já tinha um adversário de ponta em vista há algum tempo e, embora tenha acabado com Dustin Poirier, deu muito trabalho para chegar lá.

Um confronto de cinco rounds no peso leve entre Saint Denis e o ex-campeão interino do UFC Poirier foi anunciado para o UFC 299, no dia 9 de março, em Miami, mas a luta só se tornou oficial neste mês. Em janeiro, o CEO do UFC, Dana White, anunciou informalmente o confronto, o que gerou alguma confusão quando Poirier twittou recentemente que a luta estava encerrada. Poucas horas depois do tweet de Poirier, a luta foi confirmada publicamente pelo UFC, e Poirier classificou a situação como “falta de comunicação”.

Durante uma aparição em A hora do MMASaint Denis confirmou que sua equipe não tinha certeza absoluta de que a luta iria acontecer.

“Achei que teria uma luta dura contra um top 10”, disse Saint Denis. “Eu realmente acreditei potencialmente nesse confronto entre Beneil Dariush, mas sabia que meu empresário estava trabalhando muito em muitas coisas. Quando algo não tem certeza ou não foi feito, ele nunca me conta, porque não quero me preparar para Hooker, e depois para Turner, e depois para Dariush, e para Tsarukyan, e depois para Poirier, e depois para Justin . Então você volta de Justin para Hooker ou algo assim, então ele sempre me diz quando é quase certo, tipo 90% de certeza.”

Mesmo com Saint Denis confiante de que a luta aconteceria, a bola ainda estava no campo de Poirier, e “The Diamond” fez a mídia trabalhar para descobrir por que uma luta que White havia anunciado estava subitamente em perigo. Guilherme Cruz, do MMA Fighting relatado que o técnico do Saint Denis, Daniel Woirin, não sabia sobre a luta de Poirier, que atraiu a ira de White nas redes sociais.

Mas Saint Denis esclareceu os comentários do seu treinador, explicando que o membro da sua equipa foi uma das últimas pessoas a saber.

“Eu sabia que a luta aconteceria na noite anterior”, disse Saint Denis. “Concordámos, estava tudo combinado. Mas, como disse meu gerente, quando não é anunciado, você não tem 100% de certeza. Tivemos o sinal verde do Hunter Campbell, mas meu treinador é um cara muito enérgico, então ele é sempre o último a quem avisamos que a luta vai começar, porque ele vai ficar louco a noite toda assistindo as lutas dele. Então, se não fosse o cara com quem estamos lutando, ele não ficaria feliz com o anúncio.

“Um dia depois de eu [was surprised] que foi anunciado tão rápido, porque só faltaram 24 horas para combinarmos de fazer a luta, porque é tão longe. Eu não sabia quando seria anunciado, mas é claro que fiquei surpreso por ter sido anunciado tão rápido.”

Saint Denis ainda não tem certeza do que exatamente precisava ser esclarecido do lado de Poirier, embora suspeite que a antiguidade de Poirier no UFC tenha algo a ver com a situação ter sido resolvida tão rapidamente.

“Não de todos os lados”, disse Saint Denis quando questionado sobre até que ponto a luta estava para ser acordada antes do tweet de Poirier. “Do nosso lado tudo estava claro. Recebemos uma mensagem do principal matchmaker do UFC, concordamos com a luta, estava tudo bem do nosso lado.

“Não sou uma grande estrela como Poirier, então ainda estou muito fresco no jogo, então não tenho política no bolso, e não é um jogo que estou acostumado a jogar ou que já joguei. . Só vou tentar fazer aquilo que sou bom, arrancar a cabeça das pessoas e subir no ranking e me preparar para essa luta. Imagino que quando você está há tanto tempo no UFC, fala-se muito mais com o show, muito mais coisas. Mas sim, estou muito feliz por ter esse cara na minha frente no dia 9 de março.”

O técnico do Saint Denis garantiu-lhe que o tweet de Poirier não significava “nada” e que ele deveria manter o foco no treino.

Apesar de Saint Denis ter feito sua estreia profissional há apenas cinco anos, o peso leve francês subiu rapidamente na classificação com seu estilo agressivo e finalizações emocionantes. Ele está 5-0 no UFC enquanto compete na categoria até 155 libras, e ninguém em sua categoria de peso passou do segundo round com ele.

Outro ponto de negociação que Poirier apontou foi que ele considerou lutar contra Saint Denis no UFC 300, mas ele e os matchmakers acabaram concordando que uma vaga de cinco rounds no co-evento principal do UFC 299 funcionaria melhor. Saint Denis acolhe com satisfação a mudança, o que provavelmente será uma torcida amiga de Poirier em Miami e a oportunidade de passar 25 minutos com um dos melhores de sua categoria.

“Para ser honesto, é ainda mais emocionante”, disse Saint Denis. “É como lutar contra o Matt Frevola em Nova York, quando você luta contra o nova-iorquino em Nova York, há uma certa empolgação da torcida, e acredito que vai haver uma certa empolgação da galera contra o Poirier. Ele pode ser o azarão dos matchmakers, mas não é o azarão da torcida, e acho que vou sentir a emoção do UFC299 porque Miami é como se fosse sua casa. É onde ele está treinando. Ele tem uma grande equipe, uma grande equipe.

“O UFC 300 também teria sido uma loucura, mas lutar contra o cara que treina fora do American Top Team – ele é como uma figura da ATT, que é uma das maiores academias profissionais dos EUA, lutando contra ele no co-evento principal, cidade natal para ele, é uma loucura. Espero que seja uma luta dura e espero que ele fique muito animado com tudo isso. Sim, cinco rounds é bom para ele, ele acredita que tem experiência. Claro que ele tem experiência, e claro, está acostumado com cinco rounds, mas vou mostrar para vocês que com a metodologia de treinamento que temos, vocês não vão me ver tendo nenhum problema cardiovascular ou de gerenciamento de energia na minha luta. Vai ser uma luta dura para nós dois, mas espero que ele não esteja esperando que eu seja fácil.”