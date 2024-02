Between the Links: Conor McGregor retornando no outono? A jogada inteligente de Poirier, UFC Vegas 86

A maioria dos fãs de MMA está em busca de respostas para duas perguntas: qual será a atração principal do UFC 300 e quando Conor McGregor fará seu retorno ao UFC? Na quarta-feira, o CEO do UFC, Dana White, disse que espera que isso aconteça no outono, o que não corresponde ao que McGregor e o potencial oponente Michael Chandler disseram recentemente.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel discutirá a atualização de White sobre McGregor, por que está demorando tanto e se Chandler deveria considerar seguir em frente, já que está quase dois anos fora do octógono. Além disso, os tópicos podem incluir a jogada de Dustin Poirier em Hokey Pokey uma semana atrás, antes de sua luta no UFC 299 com Benoit Saint Denis, o card de luta do UFC Vegas 85 do fim de semana passado, o evento do UFC Vegas 86 deste sábado encabeçado por Jack Hermansson x Joe Pyfer e muito mais. .

O apresentador Mike Heck será acompanhado por Jed Meshew do MMA Fighting para discutir esses tópicos e muito mais.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.