Between the Links: Ilia Topuria coroada no UFC 298, Pereira x Hill é a manchete do UFC 300, UFC Cidade do México

O novo campeão peso pena do UFC foi coroado no último sábado, na luta principal do UFC 298, após Ilia Topuria nocautear Alexander Volkanovski no segundo round. Embora seja o início de uma nova era, também põe fim a um dos reinados de título mais impressionantes da memória recente. Para onde irá cada lutador e haverá uma revanche entre si?

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel reage à vitória de Topuria no campeonato, fala o que isso significa para o peso pena e se a próxima revanche deve ou não ser a próxima. Além disso, eles discutirão outras estrelas brilhantes do evento pay-per-view, Dana White anunciando a luta principal do UFC 300 entre Alex Pereira e Jamahal Hill, o card de sábado do UFC Cidade do México encabeçado por Brandon Moreno x Brandon Royval 2, o PFL card contra o Bellator neste fim de semana e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.