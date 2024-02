Bhad Bhabie faz de tudo para comemorar o chá de bebê com tema do Dia dos Namorados e revela o nome da filha

Bhad Bhabie, a rapper e sensação da mídia social, está pronta para abraçar a maternidade enquanto se prepara para dar as boas-vindas à sua filha, cujo nome ela revelou recentemente.

O Artista de 20 anoscujo nome verdadeiro é Danielle Bregolicompartilhou vislumbres dela Chá de bebê com tema Dia dos Namorados no Instagram, legendando-o como “Uma história de amor de Kali.”

Bhad Bhabie pronto para receber Kali



Em declaração exclusiva para E! News, Bhad Bhabie expressou sua alegria, dizendo: “Nós nos divertimos muito comemorando nossa filhinha, Kali Love. Tudo foi perfeito e estar cercado por nossos amigos mais próximos e familiares foi incrível.”

O extravagante chá de bebê foi adornado com arcos em forma de coração, rosas vermelhas, balões rosa e cortinas magenta.

Um letreiro de néon com o nome “Kali Amor” iluminou o local, enquanto uma exposição de roupas de bebê rosa contribuiu para a atmosfera festiva.

O tema de Bhad Bhabie de “História de amor de Kali” estendido ao cardápio, com coquetéis românticos como “Uma história de amor de Kali” e “Feito com amor”.

Refletindo sobre os detalhes do evento, Bhad Bhabie compartilhado, “Para os detalhes, eu realmente queria um tema de Dia dos Namorados, então ‘Kali Love Story’ parecia certo.”

Ela expressou seu entusiasmo em compartilhar as memórias com sua filha no futuro, acrescentando: “Ficou melhor do que eu imaginava e mal posso esperar para mostrar essas fotos à nossa filha quando ela crescer.”

Bhad Bhabie anunciou sua gravidez em meados de dezembro revelando criativamente o gênero com uma sessão de fotos com fumaça rosa.

Ela está se preparando para a maternidade com o namorado, o rapper Le Vaughncom quem ela está romanticamente ligada desde o ano passado.

Ao abraçar a alegria da maternidade iminente, Bhad Bhabie também compartilhou seus planos de apagar lembretes de seus erros passados, incluindo tatuagens dedicadas a Chefe Keefcom quem ela esteve envolvida em 2020.

Ela admitiu ter conseguido Chefe Keef tatuagens removidas, expressando seu desejo de superar relacionamentos e delírios anteriores.

Com sua maternidade iminente, Bhad Bhabie está preparada para entrar em um novo capítulo em sua vida, deixando para trás as controvérsias e abraçando as alegrias da família e da maternidade.